L'Etat et le Sdis signent une convention pour lutter contre les violences envers les pompiers

L'État et le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de La Réunion ont signé ce mardi 28 avril 2026 une convention visant à renforcer la lutte contre les violences envers les sapeurs-pompiers. 30 agressions ont été recensées à La Réunion en 2025. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Cette démarche s’inscrit dans une mobilisation collective associant les services de l’État, le Sdis, la police nationale et la gendarmerie nationale, afin de mieux prévenir, signaler et traiter ces faits", explique le Sdis.

Cette convention "c'est du concret, ça vient renforcer le cadre d'intervention pour sécuriser les interventions des sapeurs-pompiers, mais aussi mieux les accompagner lorsqu'ils sont victimes", explique Sophie Arzal, présidente du conseil d'administration du Sdis 974. "Quand un sapeur-pompier est agressé, c'est toute la population qui est en difficulté", affirme-t-elle.

19 mesures "viennent renforcer l'urgence et les interventions des partenaires en cas d'agression", détaille-t-elle. "Cela précise le cadre juridique et d'organisation pour nos structures, avec des procédures claires et remises à jour."

- Une convention voulu par le ministère de l'Intérieur -

Chaque année depuis 2021, au plan national, près de 1.500 agressions envers les sapeurs-pompiers, verbales comme physiques, sont déclarées, soit, en moyenne, quatre agressions par jour qui sont commises contre ceux qui interviennent uniquement pour secourir et sauver des vies.

"Il a été demandé aux préfets de renforcer la protection des sapeurs-pompiers à travers la France", précise Patrice Latron, qui explique que cette convention a été mise en place "sur demande du ministre de l'Intérieur".

"Il y a un double message", dit le préfet. Le premier à destination des sapeurs-pompiers : "on est derrière vous", lance-t-il. Le second est pour les Réunionnais : "l'immense majorité des Réunionnais sont reconnaissant, mais il peut y en avoir certains qui peuvent être tentés d'agresser physiquement ou verbalement des pompiers. Le message que je veux leur passer, c'est touch pa nout ponpyé".

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