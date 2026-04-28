À retenir ce soir : piéton percuté, grève illimitée à l'aéroport, sécurité routière, accident mortel, prime Ségur

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 28 avril 2026 : - Saint-Leu : percuté par un tracteur, un homme de 65 ans décède - Aéroport Roland Garros : un préavis de grève illimitée déposé à compter de vendredi - Sécurité routière : utiliser son téléphone au volant pourra bientôt être sanctionné par une suspension du permis - Saint-Leu : un conducteur meurt après un malaise au volant, son fourgon percute le terre-plein central - Cliniques privées : plus de 300 salariés privés de la prime Ségur, le groupe Runesens assigné en justice par deux syndicats

(Actualisé) Ce mardi 28 avril 2026, un tracteur a percuté un homme sur la RD13 à Saint-Leu, dans le secteur de Grand-Fond. Le piéton marchait le long de la route lorsqu'il a été touché par un tracteur. Après une fermeture de l'axe qui traverse les hauts de Saint-Leu, la circulation est à nouveau possible dans le secteur. Ce matin déjà, un accident mortel a eu lieu à Saint-Leu. Ce nouveau décès vient augmenter le nombre des tués sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année.

Les syndicats représentant les 280 salariés de l'aéroport Roland-Garros ont déposé un préavis de grève illimitée, qui débutera ce vendredi 1er mai 2026. Cette grève intervient alors que les négociations annuelles obligatoires (NAO) sont en cours. Tous les services sont concernés.

Patrice Latron, préfet de La Réunion, a annoncé ce mardi 28 avril 2026 qu'à partir du mois de juin, l'utilisation du téléphone au volant pourra être sanctionné par une suspension du permis de conduire. L'annonce a été faite alors que l'Etat veut renforcer les mesures autour de la sécurité routière, 42 personnes ayant perdu la vie sur les routes de La Réunion en 2025.

Ce mardi 28 avril 2026, un fourgon avec 5 personnes à son bord a fait une sortie de route et a heurté le terre-plein central au niveau du rond-point de Kélonia. Selon nos confrères de Réunion la 1re, le conducteur du véhicule aurait fait un malaise et n'aurait pas survécu. L'accident a eu lieu dans les alentours de minuit. Les secours, intervenus sur place, ont quitté les lieux à 3 heures ce mardi matin.

Le vendredi 17 avril 2026, la CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte et la CGTR Santé de l’Action Sociale ont assigné le groupe Runesens, ancien groupe Les Flamboyants, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’application de la convention collective de branche à l’ensemble du personnel exerçant des fonctions supports. Selon les syndicats, le groupe Runesens n'applique pas la convention collective aux métiers supports, privant ainsi plus de 300 salariés de la prime Ségur et des autres avantages qui y sont attachés