"Nous n'avons pas d'ennemis : il n'y a que des Saint-Pierroises et des Saint- Pierrois"

Les divisions de notre pays et les fractures de notre société n’ont pas droit de cité dans le cadre d’un scrutin local, a fortiori municipal. À l’occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 à Saint-Pierre, je prends acte des dissensions de la vieille Droite saint-pierroise qui résulte d’une part de la volonté assumée de perpétuer une relative consanguinité clanique et d’autre part d’égos démesurés et rancuniers … (Photo DR)

J’aurais sincèrement préféré une union la plus large possible dès le 1er tour, mais j’ose néanmoins espérer que le refus de la main tendue ne sera pas un péché originel irrémédiable.

Compte tenu de ce contexte de « balkanisation » de la Droite saint-pierroise, je n’ai pas souhaité rajouter de la confusion en présentant une liste pour ce scrutin municipal qui est le plus important depuis un quart de siècle.

Dans ces conditions, et afin de favoriser un rassemblement le plus large possible pour un inéluctable 2nd tour, après m’être assuré que le projet co-construit réponde pour l’essentiel aux attentes de notre population et aux défis de notre territoire, ainsi qu’aux valeurs partagées de Fraternité, d’Humanisme, de Tolérance et de Vivre Ensemble, et suite à de nombreuses consultations, j’ai décidé de faire campagne aux côtés de Jonathan RIVIERE - un ami de près de 20 ans - qui prône lui aussi « l’Union des Droites ».

Nous militions autrefois au sein de l’UMP / LR avant que nos choix politiques respectifs sur le plan national nous fassent prendre des chemins distincts. Mais Saint-Pierre mérite bien une Ré-Union !

Aussi, LA DROITE ALTERNATIVE - le mouvement politique local que j’ai fondé en août 2019 avec des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois engagés - montre l’exemple et participe au RASSEMBLEMENT SAINT-PIERROIS avec la présence en position éligible de plusieurs colistier(e)s issus des rangs de ma formation politique.

Je formule le vœu que nous soyons, le moment venu, le Pont de la Réconciliation salvatrice des différentes chapelles de Droite qui permettrait à Saint-Pierre (et à La Réunion) de ne pas basculer et de rester un bastion de notre grande famille politique.

Mon combat n’est pas contre une personne ou un groupe, mais contre la Division elle-même.

Imrhane Moullan, La Droite Alternative