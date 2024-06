Ma réaction aux propos tenus par Johnny Payet, secrétaire départemental du RN et maire de la Plaine-des-Palmistes sur l'esclavage et le 20 desanm. Ses dires m'ont profondément choqué et blessé (Photo : www.imazpress.com)

"Je suis blessé par cela car quand on célèbre le 20 décembre on rend hommage à nos ancêtres et je suis choqué, blessé et dire qu'à travers ses propos, chaque Réunionnais, Réunionnaise, on voit ce qui va se passer si le RN passe c'est-à-dire, l'effacement de notre mémoire."