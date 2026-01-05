Pour une Sainte-Suzanne solidaire, respirable et agréable à vivre !

J’ai décidé de me présenter parce que Sainte-Suzanne a besoin d’un maire proche des habitants, capable d’écouter, de rassembler et de gérer avec sérieux. Je viens avec des promesses réalistes, des solutions concrètes, adaptées à notre commune et à notre quotidien.

Louis Eddie Richard se présente sans posture idéologique, avec une ambition claire :

- améliorer concrètement la vie des Saint-Suzannoises et des Saint-Suzannois,

- pas d’augmentation d’impôts,

- avec une gestion responsable et transparente.



Dans un contexte de forte abstention et de défiance envers la politique, Louis Eddie Richard porte une candidature : locale avant tout, transpartisane, centrée sur les besoins réels des habitants.

Cette élection n’est pas nationale. Elle concerne : les écoles, les routes, l’emploi, le logement, le cadre de vie. Elle concerne la vie quotidienne.

- Projet municipal -

Priorité 1 — Agir sur le quotidien

Pouvoir d’achat, alimentation locale, circuits courts, cantines scolaires de qualité à 1€.

Priorité 2 — Ne laisser personne de côté

Emploi, insertion, solidarité, accompagnement des plus fragiles.

Priorité 3 — Bien vivre à Sainte-Suzanne

Logement abordable, mobilités, désenclavement, sécurité et cadre de vie.

Priorité 4 — Préparer l’avenir de chaque quartier Enfance, jeunesse, sport, culture, réussite éducative.

Priorité 5 — Pour une gestion participative

Démocratie locale, transparence, exemplarité, participation citoyenne.

Priorité 6 — Développer l’économie locale et l’emploi Soutien aux artisans, PME, commande publique locale, simplification administrative.



Le projet de Louis Eddie Richard repose sur 4 principes :

- Écouter avant de décider

- Agir là où la commune est compétente

- Mieux gérer pour mieux servir

- Associer les habitants aux décisions

Engagements forts :

- Pas de promesses irréalisables

- Pas d’augmentation des impôts

- Une gestion financière rigoureuse

- Une commune plus proche et plus humaine

La campagne de Louis Eddie Richard repose avant tout sur : le porte-à-porte, les réunions de quartier, l’écoute directe des habitants.

Louis Eddie Richard veut aller à la rencontre de celles et ceux qui ne votent plus, parce qu’on ne les écoute plus.



Louis Eddie Richard ne se revendique ni de la gauche, ni de la droite. Il revendique une seule chose : être utile à Sainte-Suzanne. Ce positionnement lui permet de : rassembler au-delà des clivages, parler à tous les quartiers, proposer une alternative crédible et apaisée.

- Calendrier de campagne -

Janvier 2026 : lancement officiel, réunions citoyennes

Février 2026 : porte-à-porte massif, rencontres de quartier

Mars 2026 : mobilisation et appel au vote

