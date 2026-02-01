À propos du requin juvénile du bassin de Manapany

Quelle ne fut pas ma surprise ce samedi vers 12h20, alors que je faisais quelques longueurs dans le bassin de Manapany les Bains, de tomber sur un requin juvénile nageant très tranquillement sur le fond ! A vrai dire je ne m’y attendais absolument pas et au premier abord, je me suis dit : "Pas possible, il est énorme, ce mulet !!".

Et puis évidemment la taille (environ 60cm), les nageoires très développées et l’allure générale ont immédiatement signé un requin juvénile.

Il ondulait très tranquille, parmi les bancs de mulets, pas du tout stressé à priori par la cinquantaine de personnes évoluant au dessus de lui à la surface. Je l’ai croisé deux fois. J’ai bien tenté de le suivre, mais il allait vraiment trop vite malgré son calme évident.

Beauté fugace d’un superbe animal dans son milieu naturel, n’en déplaise aux "viandards" locaux (le Jean-François Nativel en tête) qui ne rêvent que d’une chose : faire la peau à tous les prédateurs en général et aux requins en particulier…..

Le plus drôle est que sur sa page Facebook politique, le même Nativel publie dès ce matin un post identifiant ledit requin comme un bouledogue juvénile et ce, sans même l’avoir vu !

Et de vanter les mérites de la "pêche préventive citoyenne" des bouledogues juvéniles, dont il est un fervent soutien à la Réunion. Bref, sans commentaires….

En fait, le juvénile en question portait un liseré noir très visible sur la queue, des nageoires caudales et pectorales bien développées, rien d’un bouledogue (et encore moins d’un tigre).

Confirmation obtenue auprès de Bernard Seret – expert UICN – il s’agirait probablement d’un requin gris de récif (Carcharhinus amblyrhynchos), espèce en danger d’extinction inscrite sur la liste rouge de l’UICN. Hélas, je n’ai pas pu prendre de photo, bien dommage.

L’animal est évidemment inoffensif à l’état juvénile, et quasiment toujours à l’état adulte sauf lorsqu’il est stimulé par des appâts (état de frénésie alimentaire) ou lorsqu’il se sent menacé (par exemple acculé par des plongeurs imprudents à la recherche de la belle photo).

En clair : pas de souci à se faire. Et surtout, qu’on le laisse tranquille !!!

Didier Dérand

Président de VAGUES