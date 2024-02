Restauration de la nature, une victoire environnementale mais pas que…

Avec 329 voix favorables contre 275, la loi de restauration de la nature a été adoptée définitivement, hier, mardi 27 février 2024, au parlement européen.

Pourtant et en dépit de l’urgence écologique, une coalition entre les députés européens de l’extrême droite, de la droite conservatrice et une partie des libéraux a bien failli faire basculer le résultat du vote.

Ce texte prévoit la restauration de 20 % des terres et des mers de l'Union européenne d'ici à 2030, et de tous les écosystèmes dégradés d'ici à 2050. Il est important de rappeler que le nombre d’oiseaux a décliné de 25% en 40 ans sur le continent européen, jusqu'à près de 60% pour les espèces des milieux agricoles. En trente ans, près de 80 % des insectes auraient disparu en Europe, en cause, l’intensification des pratiques agricoles et le recours aux pesticides. Cette loi vient en partie répondre aux menaces que provoquent ces effondrements sur la chaîne alimentaire.

C’est une victoire pour tous les écosystèmes mais également pour le climat car ils jouent tous un rôle dans la régulation du changement climatique !

C’est une victoire pour les générations futures !

C’est une victoire idéologique contre les climatosceptiques de l’extrême droite et des conservateurs !

Et enfin, c’est une immense victoire pour nos territoires ultramarins, exposés fortement aux conséquences du réchauffement climatique, aux activités humaines et aux pratiques agricoles conventionnelles alors que nous renfermons 80% de la biodiversité française et 10 % de la biodiversité mondiale.

Nous serons très attentifs aux moyens alloués pour atteindre les objectifs de la loi et à la cartographie afin que notre île en particulier et plus généralement les territoires ultramarins soient totalement intégrés dans les programmes de restauration.

Christophe Estève