"Saint-Denis pour tous" dépose sa liste pour les élections municipales 2026

La campagne entre dans une phase officielle avec le dépôt de la liste menée par Éricka Bareigts, représentant un large rassemblement de forces politiques et de citoyens, chacuns engagés sur le territoire communal. (Photo sly/www.imazpress.com)

Après la mobilisation de grande ampleur avec près de 8 000 personnes pour son meeting au Stade de l’Est, devant laquelle elle avait présenté l’équipe de candidats et les projets proposés pour le mandat 2026-2032, ce mardi 17 février, Éricka Bareigts, candidate à sa réélection, a déposé sa liste complète de candidats à la Préfecture, avenue de la Victoire.

Première indication : la liste “Saint-Denis pour tous” rassemble 61 personnes de tous horizons et issus de l'ensemble des quartiers de la ville capitale. Saint-Denis est en effet la ville où le nombre de colistiers est le plus important du fait de la taille de sa population et de sa dynamique démographique. C’est une première à La Réunion.

Deuxième indication : la liste “Saint-Denis pour tous” est la seule liste d'union de la gauche engagée pour les élections municipales dans le chef-lieu, avec une plateforme de plusieurs partis reconnus. Le rassemblement est confirmé et amplifié. À l’union déjà réalisée en 2020 avec Les Écologistes/EELV, le Parti Communiste Réunionnais (PCR), Pour La Réunion (PLR), l’Alliance Centriste et la société civile, s'ajoutent maintenant Banian de Patrice Selly et Place Publique de Raphaël Glucksmann, avec le soutien d’Ansanm d’Olivier Hoarau. Ce rassemblement dépasse même les lignes progressistes pour intégrer des citoyennes et citoyens qui souhaitent avant tout agir de façon pragmatique pour leur commune.

Troisième élément important : le choix fort de confier la seconde place de la liste à un membre de la société civile en la personne de Jean-Pierre Rivière, ancien secrétaire général d’une organisation syndicale de premier plan, et de renouveler la liste à plus de 50%.

“Saint-Denis pour tous” forte de son expérience et de ses projets en cours affirme ainsi une vision politique ouverte, ancrée dans la réalité de terrain pour construire l’avenir de la ville.

L’ensemble des colistiers continue ainsi la campagne, dans l’hyper-proximité pour expliquer le nouveau projet riche en nouvelles mesures comme la Police du Logement pour accompagner les familles dans leurs relations avec les bailleurs sociaux, les Maisons Locales de la Tranquillité Publique pour apaiser nos quartiers ou encore les nombreuses mesures de soutien au pouvoir d’achat.