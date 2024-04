Soutien au collectif d'enseignants et de parents du collège Marcel Goulette à Saint-Leu

Monsieur le préfet, j’attire votre attention sur la situation du collège Marcel Goulette, situé à Piton Saint-Leu. L’association des parents d’élèves et le collectif des enseignants de ce collège vous ont adressé un courrier exposant la vétusté de l’établissement et la mise en danger de celles et ceux qui le fréquentent quotidiennement (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Après avoir échangé avec des membres de ce collectif et une responsable de l'association des parents d'élèves, je perçois leur sentiment d’abandon et d’insécurité dans une situation qui s’aggrave d’années en années sous la pression des aléas climatiques et du temps qui passe.

Au regard des éléments donnés par ce collectif, j’appuie cette démarche qui est totalement légitime. Donnons aux collégiens, à leurs parents et à l’ensemble du corps enseignant et du personnel du collège Marcel Goulette des conditions décentes pour enseigner et apprendre.

En tant que député de la circonscription, j'ai pris contact avec la principale du collège pour constater sur place la situation si celle-ci m'y autorise et me tiens à la disposition des autorités compétentes de l'État et des collectivités concernées afin d'apporter une solution rapide à cette situation très inquiétante.

Loin d’être inextricable, ce dossier mérite une réponse collective qui soit à la hauteur. Il en va de la dignité de l'école de la République. C’est dans cet état d'esprit que je me permets de vous solliciter en soutien à cette démarche entamée par ce collectif.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération.

Perceval Gaillard



député de La Réunion