1,63°C, jamais, les émissions de gaz à effet de serre n'ont été aussi élevées

En 2015, les états signataires de l'accord de Paris s'étaient engagés à "tout mettre en œuvre" pour contenir le réchauffement des températures à l'échelle mondiale et ne pas dépasser une augmentation de +1,5 °C. Cet objectif est dorénavant obsolète puisque sur les 12 derniers mois, de mai 2023 à mai 2024, le niveau de réchauffement a atteint +1,63°C (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Jamais, les émissions de gaz à effet de serre n'ont été aussi élevées !

Principales responsables des émissions de GES, les énergies fossiles (le gaz, le charbon et le pétrole) représentent à elles seules 80 % de la consommation mondiale énergétique.

Cette dépendance nous oblige à agir vite et de manière radicale.

Sortir des énergies fossiles n'est pas une utopie, c'est une urgence!

Les conséquences désastreuses de la hausse des températures toucheront particulièrement les plus vulnérables et les générations futures. Nous devons agir en responsabilité avec force face aux lobbyistes des groupes de la pétrochimie, face aux régimes autoritaires qui alimentent leurs conflits armés avec l'argent du gaz et du pétrole et face aux climatosceptiques.

Nous devons enclencher le virage de la transition énergétique, investir massivement dans les énergies renouvelables, pour notre souveraineté énergétique, notre sécurité et pour l'avenir climatique des générations futures.

Notre projet européen avec la candidature de Raphaël Glucksmann porte cette conviction !

Nous devons, pour cela, Réveiller l'Europe et voter massivement ce dimanche 9 juin.

Christophe Estève

Candidat réunionnais aux élections européennes sur la liste Réveiller l'Europe