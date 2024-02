10 milliards d'économie sur le dos de l'écologie, des Outre-mer et des plus pauvres

Pendant que les dividendes des grands groupes du CAC 40 explosent et qu'il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France, le gouvernement continue de mener sa politique antisociale et anti-écologique. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Suite aux annonces de monsieur Bruno Le Maire, le décret portant annulation de crédit d’un montant de 10 milliards d’euros a été publié ce matin au journal officiel. Beaucoup de programmes sont concernés, mais voici quelques-unes des principales coupes budgétaires :



- sur la cohésion des territoires (dont l'aide à l’accès au logement) : 736 millions d’euros.



- sur l'écologie, le développement et les mobilités durables : 2 milliards 138 millions d’euros.



- dans l'enseignement scolaire : 691 millions d’euros.



- dans les Outre-mer (conditions de vie et emploi) : 78,7 millions d’euros.



- dans la santé : 70 millions d’euros.



- sur le travail et l'emploi : 1,1 milliards d’euros.



- sur l'agriculture, l'alimentation, les forêts et les affaires rurales : 70 millions d’euros.



Loin des effets d'annonce, des éléments de langage et des visites ministérielles : les faits démontrent que ce gouvernement, sourd aux revendications populaires, continue sa politique austéritaire au service des puissants.



Une fois de plus ce gouvernement dit une chose quand il vient dans les Outre-mer et fait l'inverse quand il est à Paris. En pleine crise sociale, économique et écologique : non seulement le budget Outre-mer diminue de manière conséquente là où nos besoins spécifiques nécessitent des moyens supplémentaires mais nous serons également impactés de manière transversale par la baisse des bugets du logement, du travail, de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture ou encore de l'écologie. La double peine pour les Outre-mer.



Une autre politique est possible qui prenne en compte à la fois nos spécificités mais également les rattrapages structurels nécessaires pour atteindre l'égalité sociale.



Perceval Gaillard, Député de la 7ème circonscription de La Réunion

Jean-Hugues Ratenon, Député de la 5ème circonscription de La Réunion"