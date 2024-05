17 mai - Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

Il y a 75 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée à l’assemblée générale des Nations Unies. II a été déclaré que "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits". Et pourtant cette promesse n’est toujours pas tenue pour les personnes LGBTQIA+ du monde et pour tous ceux qui subissent l’impact étouffant sur leur vie de diverses couches d’inégalités.

En 2024, les droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+ sont toujours attaquées et fragilisées par pressions politiques et religieuses constantes. Dans 67 pays l’homosexualité reste interdite, notamment dans les pays africains et asiatiques et dans 10, l’homosexualité mène à la mort. La lutte pour les droits élémentaires des personnes LGBTQIA+ de disposer de leur corps et de vivre leur orientation sexuelle dignement ne doit pas s’éteindre.

En France, la situation n’est guère réjouissante. En effet, les actes anti-LGBTI+ ont augmenté de 13 % en 2023, selon le ministère de l’intérieur. Les crimes et délits enregistrés envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes ont connu un bond de 19 % par rapport à 2022.

D’ailleurs ces actes sont en augmentation constante depuis 2016. Cela s’explique par un double phénomène : la libération de la parole des personnes victimes et une recrudescence réelle des violences et notamment des guet-apens.

Les tensions restent vives au sein de la société sur la question du genre et de l’orientation sexuelle.

Nous devons encore sensibiliser et renforcer le droit européen et français pour que les personnes LGBTQIA+ se sentent en sécurité et épanouis au quotidien. Cette année encore, la droite républicaine, soutenue par l’extrême-droite, mène une attaque législative à l’encontre des personnes trans.

Depuis la naissance de notre mouvement, La Voix citoyenne – La Réunion a fait du respect, de l’inclusion, de la fraternité-sororité ses valeurs fondatrices. Ainsi, les revendications des associations et collectifs qui se mobilisent sur les questions de droits fondamentaux sont aussi les nôtres. Nous saluons leur détermination et leur courage pour faire reconnaître les droits des personnes LGBTQIA+ et leur émancipation.

Dans un contexte de repli sur soi, il important de rester vigilant pour éviter le recul des droits des citoyennes et citoyennes francais. Parce que nous sommes tou.te.s né.e.s différent.e.s, nous sommes convaincu.e.s que le nouveau contrat social et écologique que nous souhaitons bâtir pour notre île doit défendre sans retenue l’amour de soi-même et le respect de l’autre.

Enfin, le dimanche 19 mai prochain, nous nous donnons rdv à Saint-Denis pour la marche des visibilités.