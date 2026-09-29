29 septembre : le PLR soutient la mobilisation

Le PLR apporte son soutien à la mobilisation du 29 septembre des agents de la Fonction publique à La Réunion (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Gel des salaires, perte de pouvoir d’achat, dégradation des conditions de travail, manque d’effectifs : le gouvernement poursuit une politique d’austérité qui fragilise nos services publics.

À La Réunion, les revendications sont claires : revaloriser les salaires et les indexer sur l’inflation, renforcer les effectifs, garantir des moyens budgétaires à la hauteur des besoins du territoire et préserver des services publics de proximité accessibles à toutes et tous.

Dans un territoire marqué par la vie chère et de fortes inégalités sociales, les Réunionnaises et les Réunionnais ne peuvent être la variable d’ajustement des politiques budgétaires nationales.

Le PLR dénonce ces choix gouvernementaux et réaffirme sa solidarité avec les agents publics qui défendent leurs salaires, leurs conditions de travail et un service public à la hauteur des besoins de La Réunion.

Pour La Réunion