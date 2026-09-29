Saint-André : deux personnes interpellées après des jets de pierres visant des bus scolaires

Ce lundi 28 septembre 2026, deux personnes ont été interpellées par la police après avoir visé deux bus scolaires par des jets de pierres le 8 septembre à Saint-André. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et devront répondre de leurs actes devant le tribunal. Lors des faits, l'un des bus avait subi un bris de vitre. Un élève avait été blessé à la main. La Cirest avait déposé plainte (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon les informations de la police, les deux personnes sont déjà défavorablement connus des services.

De tels actes mettent en danger les usagers, les élèves et les conducteurs, la police nationale reste mobilisée pour garantir la sécurité de tous.

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