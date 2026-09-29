Saint-Louis : des élèves mobilisés devant le lycée Jean Joly pour réclamer la protection de leurs données

Des élèves du lycée Jean Joly à Saint-Louis se sont rassemblés ce mardi 29 septembre 2026 devant leur établissement, après l'incident informatique ayant touché le serveur pédagogique du lycée. (Photo DR)

Pancartes "Protégez nos données" à la main, les lycéens réclament davantage de transparence sur la sécurité de leurs informations personnelles et les responsabilités dans cette affaire. Une mobilisation qui intervient après la cyberattaque survenue au lycée Jean Joly en septembre dernier.

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Un élève avait été surpris en train de tenter de se connecter au serveur à l'aide d'un compte administrateur, selon le rectorat. Depuis, certains lycéens dénoncent un manque de communication de l'établissement et demandent des "réponses précises et transparentes".

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