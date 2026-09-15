Le Tampon : le serveur informatique du lycée Jean Joly attaqué par un élève

Le lycée Jean Joly à Saint-Louis a fait face à des arrêts intempestifs et répétés de son serveur informatique depuis le mois de septembre 2026. En investiguant sur ce problème, l'établissement a pu remonter la piste du "pirate". Il s'agit d'un des élèves de l'établissement (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Quelques semaines après la rentrée, le lycée saint-louisien de Jean Joly a vu son serveur pédagogique le lâcher sans prévenir. Des arrêts inopinés qui ont des conséquences importantes dans la vie de cet établissement dans la mesure où ce système informatique gère, notamment, les partages de documents entre les enseignants et les élèves. C'est également sur ce serveur que sont stockés les dossiers personnels de ces derniers.

Pour comprendre et identifier l'origine de ces coupures, les services informatiques du rectorat et de la Région ont travaillé conjointement et ont commencé à investiguer. Une collaboration qui a payé puisque, le 14 septembre, un élève de première de Jean Joly a "été pris en flagrant de tentative de connexion au serveur de l'établissement" selon le rectorat.

Pour parvenir à ce résultat, les informaticiens des deux administrations avaient préalablement analysé et déterminé que les "arrêts du serveur étaient causés par l'activation manuelle d'une commande de reboot" de ce dernier. Un redémarrage rendu possible par l'utilisation d'un compte administrateur.

- Les parents du lycéen convoqué par le proviseur -

En se servant d'une probable faille de sécurité dans le système, le lycéen saint-louisien a pu semer le désordre le temps de plusieurs jours. Mais, désormais, il doit en payer le prix de ses actes assimilables à une attaque informatique.

Selon le rectorat, après avoir été identifié, l'élève a immédiatement été entendu par l'équipe pédagogique et ses parents ont été convoqués par la direction de l'établissement scolaire. Il est déjà établi que des sanctions seront prises pour punir "cet acte inadmissible et répréhensible qui constitue une atteinte à la sécurité numérique de l'établissement".

Pour l'heure, l'élève se voit sous le coup d'une mesure d'interdiction à Jean Joly à titre conservatoire. Cela, "dans l'attente de la décision qui sera prise à son encontre" selon l'Académie.

- Une plainte auprès des forces de l'ordre déposée contre le lycéen -

En parallèle, le proviseur du lycéen saint-louisien a également déposé une plainte auprès des forces de l'ordre.

Ces sanctions apparaissent comme étant d'une sévérité exemplaire. Mais, à l'heure où les cyberattaques progressent d'une manière exponentielle à La Réunion, l'objectif vise sans doute à décourager d'autres élèves d'imiter ce pirate informatique en herbe.

fb/www.imazpress.com / [email protected]