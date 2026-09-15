Ça souffle dans le nord, l'est et le sud : une partie de l'île placée en vigilance jaune vents forts à partir de 11h

Seuls le sud-ouest et l'ouest ne sont pas concernés par le bulletin vigilance jaune vents forts émis par Météo-France ce mardi 15 septembre 2026. À partir de 11 h, le reste de l'île sera en vigilance vents forts jusqu'à 14 heures pour le nord et l'est et 19 h pour le sud. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com

Les météorologues expliquent : "l'alizé d'Est à Sud-Est souffle fort avec des rafales de 80 à 85km/h entre Saint-Pierre et la Pointe au Sel et 70 à 80km/h voir ponctuellement plus entre Saint-André et Saint-Denis".

Le bulletin précise que des rafales de 60 à 70km/h sont également attendues côté Volcan, et les brises prédominent en baies de Saint Paul et de la Possession.

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