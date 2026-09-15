Travail dissimulé : les enseignes Beti, Amane et Le Roi des Petits Prix restent fermées pour 3 mois

C'est une décision du tribunal administratif qui vient confirmer la sanction émise par la préfecture de La Réunion, trois magasins de l'établissement SARL BETI restent fermés pour travail dissimulé. Ces commerces sont : Beti, Amane et Le Roi des Petits Prix. La SARL BETI a fait l’objet d’un contrôle de la DEETS, dans le cadre des actions menées par les services de l’État pour lutter contre le travail illégal et dissimulé. À la suite de la décision de fermeture administrative, la société a contesté l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif en déposant un référé-liberté et un référé-suspension. Ces deux demandes ont été rejetées, assurent les services de la préfecture. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)