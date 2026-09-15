À la une de ce mardi : Jeux des îles, Grand Raid en famille, IA, World Cleanup Day, Jobdating, et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 15 août 2026 : - Si l'Etat ne met pas la main à la poche, La Réunion n'ira pas aux Jeux des Îles - Grand Raid : pour les 60 ans de leur père, ils se lancent, en famille, sur le relais du Zembrocal Trail - IA : potentielle réunion du conseil de sécurité de l'ONU la semaine prochaine - World Cleanup Day : La Réunion se mobilise pour 5 jours de chasse aux déchets sauvages - Saint-Denis : l'IAE Réunion recherche des entreprises pour son Jobdating - La pa Météo France i di, sé zot i di – mardi venteux et plus frais (Photo www.imazpress.com)

La Réunion pourrait ne pas participer aux prochains Jeux des îles qui se vont se tenir aux Comores du 10 au 19 août 2027. Outre les doutes qui existent sur l'hébergement, c'est surtout un manque de financement qui pourrait remettre en question la participation de la délégation de La Réunion

Sept Diagonales des Fous bouclées et l'envie, à 60 ans, d'en ajouter une huitième. Mais cette année, les enfants de Brice Barret, alias "Brisco", ont préféré lui lancer un autre défi : plutôt que de le laisser affronter seul les plus de 160 kilomètres du Grand Raid, ils prendront le départ avec lui du relais du Zembrocal Trail. Deux fils, une belle-fille et un père réunis sous les couleurs de la team "Nou Artrouv' en cavale", avec un objectif : rejoindre ensemble le stade de La Redoute

Une réunion du conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'Intelligence artificielle devrait se tenir la semaine prochaine à l'occasion de l'Assemblée générale, a indiqué lundi une source diplomatique française, au moment où l'inquiétude grandit sur les risques posés par les systèmes les plus avancés.

Du mercredi 16 au dimanche 20 septembre 2026, La Réunion participe une nouvelle fois au World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète. Associations, écoles, entreprises, collectivités et citoyens sont invités à débarrasser plages, quartiers et espaces naturels des déchets sauvages. Après plus de 10.000 participants en 2025, 37 opérations sont déjà annoncées cette année sur l'île.

L'IAE Réunion (École Universitaire de Management) organise, le jeudi 8 octobre 2026 sur son site de Saint-Denis, une matinée de jobdating réunissant entreprises et étudiants. L'école lance ainsi un appel à exposant et invite les professionnels à se manifester. La participation est gratuite pour les entreprises. Inscriptions avant le 19 septembre 2026.

Pour ce mardi 15 septembre 2026, grosse journée côté vent avec des bourrasques entre 80 et 90 km/h sur Saint-Pierre et Saint-Denis. Les températures chutent de 2 à 3°C la fraîcheur débarque. Mais malgré tout, la majorité de l'île profite d'un très beau soleil aujourd'hui.