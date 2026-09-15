Le Port : opération Démakot’ la mer avec le Club nautique portois

Le samedi 19 septembre 2026, le Club nautique portois (CNP) organise la quatrième édition de Démakot’ la mer, une opération éco-citoyenne de collecte des déchets flottants au large de la côte Ouest de La Réunion, dans le cadre du World Cleanup Day. Cette année, 9 bateaux et 50 participants sont déjà inscrits pour prendre part à cette pêche aux déchets menée à la voile, entre La Possession et la baie de Saint-Paul. Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

Les équipages participants prendront la mer à bord de leurs voiliers, munis d’épuisettes fournies par l’organisation. Leur mission ne sera pas de franchir une ligne d’arrivée, mais de repérer et de récupérer le plus grand nombre possible de déchets flottants.



Bouteilles, sacs, emballages, morceaux de polystyrène ou objets insolites : les plaisanciers observent régulièrement la présence de ces déchets au large des côtes réunionnaises. Leur récupération à bord demande parfois de véritables manœuvres, réalisées à la voile et dans le respect des règles de sécurité en mer.



Avec neuf bateaux et 50 personnes déjà inscrits, cette quatrième édition témoigne d’une belle mobilisation des plaisanciers réunionnais en faveur de la préservation de l’océan.



Le programme du samedi 19 septembre 2026

• 9 h : accueil des participants au Club Nautique Portois autour d’un petit-déjeuner ;

• 10 h : briefing des équipages et distribution des épuisettes ;

• 11 h : départ en mer pour une navigation entre La Possession et la baie de Saint-Paul ;

• 17 h : retour au port de la Pointe des Galets, débarquement, tri et pesée des déchets collectés.



Des équipages récompensés pour leurs trouvailles

À leur retour au port, les équipages seront récompensés dans plusieurs catégories :

• le déchet le plus insolite ;

• le plus gros déchet récupéré ;

• le plus grand nombre de déchets collectés ;

• la plus grande quantité de plastique rapportée ;

• un déchet provenant d’un autre territoire que La Réunion.

Au-delà de la quantité collectée, ces différentes catégories permettront de mettre en lumière la diversité des déchets transportés par les courants et retrouvés au large des côtes réunionnaises.



L’opération Démakot’ la mer est ouverte à tous les voiliers habitables et à leurs équipages, sur inscription préalable auprès du Club nautique portois.