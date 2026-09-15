[Photos - Vidéo] Décès de Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko, à l'âge de 68 ans

La famille de Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko, a annoncé à l’AFP, ce mardi 15 septembre 2026, la disparition de la chanteuse à l’âge de 68 ans (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"C’est avec une immense tristesse que la famille et les proches de Catherine Ringer annoncent son décès, emportée par un cancer foudroyant dans la nuit du 14 septembre 2026", indique le communiqué de ses enfants.

Ferd Chichin, son complice sur la scène et dans la vie avec qui elle formait les Rita Mistouko, est décédé le 27 novembre 2007. Ils ont eu trois enfants : l'actrice Ginger Roman, la chanteuse Simone Ringer et Raoul Chichin. Ce dernier accompagnait Catherine Ringer dans ses tournées depuis 2019.

Parmi les morceaux les plus célèbres des Rita Mistouko, on retrouve les titres "Marcia Baila", "C'est comme ça" ou encore "Andy".

Catherine Ringer s'était produite au Sakifo à Saint-Pierre en 2012.

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