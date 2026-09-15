Mort de Valère Narayanin : les obsèques organisées ce mercredi et jeudi

Dans la nuit du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2026, Valère Narayanin, homme d'affaires bien connu, notamment du monde de la nuit, a été retrouvé mort dans le bar-restaurant le Nixon, dans le quartier de Sainte-Clotilde, à Saint-Denis. Dans un communiqué de presse officiel, publié ce mardi 15 septembre, ses proches lui rendent hommage. (Photo DR)

"Valère Narayanin fut un mari, un papa, un frère, un tonton et un ami unique et hors du commun", commence le communiqué partagé par les proches de l'entrepreneur péi, retrouvé mort le dimanche 13 septembre dernier. "Fils de transporteur, c’est tout naturellement, après son passage émérite à l’armée en qualité de moniteur instructeur chauffeur poids lourds, qu’il a consacré la première partie de sa vie entrepreneuriale au transport, marquant de son nom l’industrie sucrière, dont il aura été l’un des acteurs les plus importants".

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Connu par la suite dans le monde de la nuit, ses proches rappellent son parcours, "notamment comme patron de la discothèque Le Discopoly’s. Il était avant tout un entrepreneur qui a marqué de son empreinte indélébile le paysage économique de La Réunion".

- Un pionnier pour le monde économique de La Réunion -

Dans les années 90, Valère Narayanin a ouvert la voie au développement économique de l’est de La Réunion. "Chef d’entreprise respecté et reconnu par ses pairs, on retiendra son parcours atypique et extraordinaire, allant de la garderie à l’événementiel, en passant par l’import-export, la logistique et la restauration", insistent ses proches.

"Connu pour sa générosité rare, ses proches et ses amis pourront témoigner de l’homme qu’il a été, avec ses qualités, ses valeurs et son code de conduite personnel", peut-on lire dans le ocmmuniqué officiel. "Valère nous quitte de manière prématurée et brutale. Au regard de tous les témoignages d’affection dont il est le destinataire ces derniers jours, sa disparition laisse un vide incommensurable dans le cœur de celles et ceux qui ont eu la chance et l’honneur de le côtoyer et de le connaître".

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- Une messe célébrée ce jeudi -

Un dernier hommage lui sera rendu, lors d'une veillée organisée, ce mercredi 16 septembre, à partir de 14 heures, à Bois-Rouge, Sainte-Marie. La messe sera célébrée le jeudi 17 septembre prochain, à 15 heures, en l’église de Sainte-Suzanne centre-ville, avant son dernier repos.

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