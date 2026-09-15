Municipales à La Réunion : les élections de Karim Juhoor et Patrice Selly confirmées

(Actualisé) Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté, ce mardi 15 septembre 2026, les recours contestant les résultats des élections municipales à Saint-Leu et Saint-Benoît. Karim Juhoor et Patrice Selly restent donc respectivement maire des deux communes. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le tribunal administratif a suivi les conclusions du rapporteur public, qui avait demandé la semaine dernière le rejet des deux recours, rapporte Zinfos974.

- À Saint-Leu, le recours de Thierry Robert rejeté -

À Saint-Leu, Thierry Robert contestait la victoire de Karim Juhoor, élu au second tour le 22 mars dernier, avec 342 voix d'avance. L'ancien maire évoquait notamment des bulletins à son nom qui auraient été intentionnellement déchirés. Des faits qui n'ont toutefois pas été suffisamment étayés par des preuves.

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L'élection de Karim Juhoor est donc confirmée par le tribunal administratif. Thierry Robert dispose désormais d'un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement, pour saisir le Conseil d'État.

- Patrice Selly reste maire de Saint-Benoît -

Même décision à Saint-Benoît, où le recours contestant les résultats du scrutin municipal a également été rejeté. La réélection de Patrice Selly à la tête de la commune est donc également confirmée par la justice administrative.

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