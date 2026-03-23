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Municipales : Thierry Robert conteste l'élection de Karim Juhoor à la tête de Saint-Leu

  • Publié le 23 mars 2026 à 11:50
  • Actualisé le 23 mars 2026 à 11:54
Municipales : citoyennes, citoyens, c'est l'heure du choix, tous les bureaux de vote sont ouverts

Ce lundi 23 mars 2026, c'est sur ses réseaux sociaux que Thierry Robert, candidat battu au second tour des élections municipales de Saint-Leu, annonce faire un recours pour contester le résultat. Dans la commune c'est avec un score particulièrement serré que Karim Juhoor a été élu maire avec 50.87% des suffrages exprimés. Thierry Robert arrive juste derrière avec 49,13% des voix (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

"Hier soir il y a eu une magouille. Nous avons retracé tous les chiffres et nous allons alerter l'ensemble des instances et mener toutes les démarches et procédures nécessaires parce que là c'est une certitude absolue, il y a un gros problème dans le dépouilllement des résultats de Saint-Leu", lance Thierry Robert. Écoutez.

Pour Thierry Robert, "la vérité doit être faite".

- Karim Juhoor élu maire de Saint-Leu -

Dans la commune de Saint-Leu, c'est avec surprise et un score particulièrement serré que Karim Juhoor devient maire avec 50.87% des suffrages exprimés.

Thierry Robert arrive juste derrière avec 49,13% des voix.

www.imazpress.com/[email protected]

Municipales, Saint-Leu, Thierry Robert

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12 Commentaires
Bob
Bob
56 minutes

Savoir reconnaître qu’il y a mieux que soit
Encore un mauvais perdant
Humilié ne fait pas partie MR Robert

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Val
Val
1 heure

On a du mal a descendre de son cheval Mr Robert🤭

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Chien.louis
Chien.louis
1 heure

Les clowns retourne au cirque laisse la politique pour les vrais politiciens

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Nono
Nono
1 heure

Mr Robert, en 2032 il faudra venir à dos d'éléphant pour convaincre les 1% d'imbéciles manquants.

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Axelle
Axelle
1 heure

Sak i ariv kan ou kri victoire trop vite. Assum out défaite, domoun lé pas magouyèr kom ou

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ben !
ben !
1 heure

arrêt planner tonton ! soit humble :-P

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Prosper
Prosper
1 heure

Acceptez votre défaite et arrêtez de faire votre bouffon ! Vous avez perdu ! 50.87 % des St-Leusiens ont été moins bêtes que vous ne le pensiez.
Retourne dan out l'écurie et arrête fé chier demoune

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Mauvais perdant
Mauvais perdant
1 heure

Mauvais perdant comme.les Vira

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Hyt
Hyt
1 heure

C est une rolex??? 🤣🤣

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Will
Will
1 heure

il n'y a pas lieu de contester les résultats... franchement, même si c'est une surprise, ça ne veut pas dire qu'il y a eu fraude. Et s'il y eu doute lors du dépouillement, il fallait que ce soit signalé par les délégués du candidat mauvais perdant sur le PV des bureaux en question.

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Atterré
Atterré
1 heure

Il n'aura jamais la moindre once de dignité ce clown ? ? ?

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T j m
T j m
1 heure

La honte i prend pas même OU 🐎 blanc ou sa i lé quand on devient con c'est pour longtemps

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