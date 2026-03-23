Municipales : Thierry Robert conteste l'élection de Karim Juhoor à la tête de Saint-Leu

Ce lundi 23 mars 2026, c'est sur ses réseaux sociaux que Thierry Robert, candidat battu au second tour des élections municipales de Saint-Leu, annonce faire un recours pour contester le résultat. Dans la commune c'est avec un score particulièrement serré que Karim Juhoor a été élu maire avec 50.87% des suffrages exprimés. Thierry Robert arrive juste derrière avec 49,13% des voix (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

"Hier soir il y a eu une magouille. Nous avons retracé tous les chiffres et nous allons alerter l'ensemble des instances et mener toutes les démarches et procédures nécessaires parce que là c'est une certitude absolue, il y a un gros problème dans le dépouilllement des résultats de Saint-Leu", lance Thierry Robert. Écoutez.

Pour Thierry Robert, "la vérité doit être faite".

- Karim Juhoor élu maire de Saint-Leu -

Dans la commune de Saint-Leu, c'est avec surprise et un score particulièrement serré que Karim Juhoor devient maire avec 50.87% des suffrages exprimés.

Thierry Robert arrive juste derrière avec 49,13% des voix.

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