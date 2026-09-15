Le Tampon : "Ensemble contre les drogues", une journée de mobilisation contre les addictions à la Plaine des Cafres

Intitulée "Ensemble contre les drogues", une journée de sensibilisation et de mobilisation contre les addictions aura lieu le dimanche 20 septembre 2026 à la Plaine des Cafres. L'événement est organisé par l’Institut de théologie musulmane de La Réunion (ITMR). La journée est ouverte à tous les publics (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Cette journée se veut avant tout fédératrice. Elle réunira autour d’une même cause des acteurs de la santé, du monde associatif, des représentants religieux ainsi que plusieurs personnalités, représentants de l’État détaille l'ITMR qui fête ses 30 ans cette année.

La matinée sera ponctuée de témoignages et de différentes prises de parole, avec notamment la conférence du Docteur David Mété, spécialiste en addictologie au CHU de La Réunion, qui interviendra sur les mécanismes de l’addiction, les conséquences des drogues et les enjeux de prévention.

"Cette intervention sera suivie de celle d’un théologien de l’ITMR, puis de celle du Groupe de Dialogue Interreligieux de La Réunion (GDIR), qui portera un message commun de prévention, de responsabilité et de mobilisation face à un fléau qui touche toute la société, afin de lutter ensemble pour préserver le vivre ensemble" disent encore les organisateurs.

Plusieurs représentants institutionnels et personnalités interviendront également au cours de la matinée.

Tout au long de la journée, le public pourra découvrir différents stands de prévention et d’information, avec notamment la présence de l'association Les Maillons de l'Espoir, association engagée sur le terrain.

"Des stands complémentaires, notamment culinaires et des jeux gonflables pour les enfants, contribueront également à faire de cette journée un moment de rencontre et d’échange ouvert à tous" termine l'ITMR.

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