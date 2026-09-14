World Cleanup Day : La Réunion se mobilise pour 5 jours de chasse aux déchets sauvages

Du mercredi 16 au dimanche 20 septembre 2026, La Réunion participe une nouvelle fois au World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète. Associations, écoles, entreprises, collectivités et citoyens sont invités à débarrasser plages, quartiers et espaces naturels des déchets sauvages. Après plus de 10.000 participants en 2025, 37 opérations sont déjà annoncées cette année sur l'île. (Photo d'illustration Casud)

Des sacs, des gants et quelques heures de son temps pour débarrasser La Réunion de ses déchets sauvages. Depuis 9 ans, le World Cleanup Day (WCD) mobilise les Réunionnais.es autour d'opérations de ramassage organisées aux quatre coins de l'île.

Né en Estonie en 2008, le mouvement est aujourd'hui présenté comme le plus grand mouvement citoyen de nettoyage de la planète. En 2025, 139 millions de personnes auraient participé dans 212 pays et territoires. Depuis 2023, la journée est inscrite au calendrier des Nations unies et officiellement fixée au 20 septembre. À La Réunion comme en France, le mouvement s'est structuré à partir de 2017.

- Plus de 10.000 Réunionnais mobilisés en 2025 -

Proportionnellement à sa population, La Réunion est présentée par l'organisation comme "le département français le plus actif dans le mouvement". En 2025, plus de 10.000 personnes avaient participé à 65 cleanups sur l'île : 27 avaient été portés par des écoles ou regroupements d'écoles, 26 par des associations, 9 par des entreprises, 2 par des collectivités et un par une citoyenne.

Pour l'édition 2026, 37 actions sont déjà programmées.

Parmi les opérations annoncées figurent notamment un nettoyage de l'étang de Saint-Paul, une mobilisation d'une centaine d'élèves à Bassin Bleu à Sainte-Rose ou encore une opération réunissant 300 élèves à Saint-Denis. Des ramassages en bateau sont également prévus et une action avec des personnes à mobilité réduite est en réflexion avec l'APAJH.

Une commune reste cependant absente de la carte depuis le lancement du mouvement : La Plaine-des-Palmistes, "où aucun cleanup n'aurait été organisé en neuf ans", déplore l'organisation.

- "Il n'y a pas de petit cleanup" -

Cette année, le World Cleanup Day souhaite particulièrement pousser les citoyens à passer à l'action, même à petite échelle. Le message est simple : "Il n'y a pas de petit cleanup".

Les organisateurs appellent également davantage d'entreprises à rejoindre le mouvement. "Qui vend les produits ? Qui les fabrique ? Qui en tire des bénéfices financiers ?", interpelle Bernard Padé, ambassadeur World CleanUp Day La Réunion, qui estime qu'à l'image des sociétés ayant intégré leur responsabilité sociétale, les autres entreprises doivent elles aussi prendre part à la mobilisation.

Les municipalités et intercommunalités sont également sollicitées. Le WCD974 souhaiterait notamment pouvoir disposer de contacts dédiés au sein des EPCI, mieux identifier les aides disponibles et bénéficier d'un soutien accru des communes, y compris simplement pour relayer les opérations auprès de la population.

- Environ 300.000 euros de frais évités aux collectivités -

Au-delà de la sensibilisation environnementale, les milliers d'heures consacrées bénévolement au ramassage des déchets représenteraient, selon le WCD de La Réunion, environ 300.000 euros de frais évités aux collectivités.

Une mobilisation qui repose pourtant sur une poignée de bénévoles, lesquels supportent une partie des frais nécessaires à l'organisation. Le mouvement fait notamment état de besoins récurrents en gants et sacs pour les ramassages. À l'approche de ses dix ans à La Réunion en 2027, le World Cleanup Day a déposé une demande dans le cadre du Budget d'initiative citoyenne. Le vote est ouvert jusqu'au 30 septembre.

En attendant cet anniversaire, les organisateurs espèrent voir les Réunionnais.es multiplier les initiatives du 16 au 20 septembre : sur une plage, dans un quartier, au bord d'une route ou dans un espace naturel. Avec toujours le même objectif : retirer les déchets abandonnés de l'environnement et rappeler que leur meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas.

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