Tous les hôpitaux de La Réunion font face à une surcharge massive des urgences

Les établissements de santé de La Réunion font actuellement face à une situation de tension sur leurs capacités hospitalières. Ce mardi 15 septembre, les services d'urgence connaissent une "activité particulièrement soutenue". Un contexte où le grand nombre de patients touchés par la grippe saisonnière pourrait jouer un rôle. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette période de surcharge se caractérise par une "forte occupation des services d’hospitalisation" ainsi que par "des difficultés pour trouver des lits d’aval pour les patients" qui doivent se faire hospitaliser, selon le communiqué de presse du CHU.

Il semble que cette surfréquentation s'explique en partie par le nombre de consultations pour motifs grippaux.

Les chiffres sont élevés puisque le CHU Nord compte 91 passages aux Urgences depuis minuit et le CHU Sud, 142 passages. Au GHER de Saint-Benoît, 91 patients sont passés par ce service depuis minuit. Le CHOR compte, dans l'après-midi de mardi, 67 patients en attente aux urgences.

- "Un allongement des délais de prise en charge aux urgences " -

Le CHU affirme que cette situation "entraîne un allongement des délais de prise en charge aux urgences et limite les possibilités d’hospitalisation des patients qui doivent l’être".

Il recommande aux Réunionnais de "contribuer à préserver les capacités hospitalières pour les patients qui en ont le plus besoin". Notamment en se rendant, en priorité chez leurs médecins traitants ou auprès des "autres possibilités de soins disponibles sur le territoire".

Par ailleurs, l'hôpital rappelle qu'il est "préférable d’appeler préalablement le SAMU Centre 15 avant de se rendre aux urgences".

- Un scénario de saturation des capacités hospitalières -

Cette situation de saturation des urgences n'est pas un phénomène nouveau et elle avait déjà touché les services des urgences du CHU en août dernier.

Outre le contexte lié à la grippe saisonnière qui touche toute La Réunion, ce scénario de saturation des capacités hospitalières peut s'expliquer par le manque de moyens, notamment le nombre de lits trop réduit. Une situation particulièrement visible dans l'établissement de Saint-Pierre.

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