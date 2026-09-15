Athlétisme : Nairobi accueillera en 2029 les premiers Mondiaux en Afrique

Une première historique : le Kenya accueillera en 2029 les premiers Championnats du monde d'athlétisme organisés en Afrique, Nairobi ayant présenté un dossier de candidature "convaincant et émouvant", selon Sebastian Coe, patron de la fédération internationale (World Athletics) mardi.

Les Mondiaux 2031 ont été attribués à Munich (Allemagne), a ajouté l'instance internationale à l'issue d'un conseil organisé à Budapest, dans la foulée des championnats Ultimate disputés ce week-end. Londres et Rome étaient également en lice pour l'obtention de l'une de ces deux éditions.

"Nous avons eu la chance d'avoir quatre candidatures de grande qualité pour 2029 et 2031 et la décision n'a pas été facile", a déclaré en conférence de presse Sebastian Coe.

"La décision de ce jour signifie que les trois prochaines éditions des Mondiaux vont se dérouler en Asie, en Afrique et en Europe", s'est félicité l'ancien champion britannique de demi-fond, alors que l'édition 2027 se déroulera à Pékin.

"Organiser nos Mondiaux pour la première fois en Afrique est historique. Nairobi nous a présenté un dossier à la fois convaincant et émouvant", a-t-il ajouté, soulignant qu'il était important que l'Afrique accueille de premiers Mondiaux d'athlétisme "avec le bon hôte, la bonne candidature et dans les bonnes circonstances".

"Nairobi a démontré de manière éclatante que le moment était venu d'insuffler un nouvel élan au développement de notre sport au Kenya et à travers l'Afrique, avec la promesse d'un héritage fort, capable d'inspirer tout un continent", a encore insisté Coe.

- "Dossier nettement plus solide" -

Le Kenya était déjà candidat pour l'organisation des Mondiaux d'athlétisme 2025, finalement échus à Tokyo. Le pays a toutefois accueilli les Mondiaux de cross à Mombasa en 2007 et sa capitale a organisé des Championnats du monde U18 en 2017 et U20 en 2021.

Nairobi était également la ville-hôte des Championnats d'Afrique en 2010.

"Forte de son expérience acquise lors de la candidature pour l'édition 2025, l'équipe de Nairobi a su tirer les leçons nécessaires et présenter un dossier nettement plus solide. Elle s'appuie notamment sur le stade Kasarani rénové, qui fait actuellement l'objet d'une modernisation complète en vue de l'accueil de la Coupe d'Afrique des nations de football en 2027", a expliqué Sebastian Coe.

"L'athlétisme fait partie intégrante du tissu social du Kenya", a poursuivi le Britannique, citant notamment Faith Kipyegon, star mondiale et olympique du demi-fond, parmi les nombreux athlètes kényans qui "ont marqué l'histoire de notre sport", et saluant le niveau "extraordinaire" d'engagement des supporters dans ce pays d'Afrique de l'Est.

- "L'heure du Kenya" -

"C'est l'heure du Kenya, l'heure de l'Afrique et une victoire pour les générations d'athlètes qui ont rendu notre nation synonyme d'excellence sur les pistes (d'athlétisme), les routes et en cross country", a réagi sur X le président kényan William Ruto. "Nous honorerons cette confiance en offrant un championnat inoubliable, à la hauteur de nos athlètes, de notre pays et du continent."

"Ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais le Kenya s'impose comme un choix naturel grâce à sa longue histoire de succès en athlétisme", a de son côté réagi auprès de l'AFP l'ex-double médaillé olympique kényan et quintuple champion du monde de cross-country Paul Tergat.

Aux Mondiaux de Tokyo, le Kenya a fini deuxième du classement général derrière les Etats-Unis avec 11 médailles (7 or, 2 argent, 2 bronze).

Le Kenya fait toutefois face à une multiplication des cas de dopage ces dernières années. Deux anciens vainqueurs du marathon de Londres - le médaillé olympique Wilson Kipsang, qui a remporté la course en 2012 et 2014, et Daniel Wanjiru qui l'a gagnée en 2017 - font partie des athlètes kényans en vue ayant été suspendus. Ils sont plus d'une centaine à ce jour.

Par ailleurs, Sebastian Coe a relevé mardi "beaucoup d'intérêt" pour l'organisation de l'édition 2028 des championnats Ultimate, créés cette année sous la forme d'une compétition de trois jours clôturant la saison et réunissant la crème de la crème.

AFP