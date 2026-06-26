Accident du travail survenu à La Possession

Le Sidelec Réunion a appris avec une profonde tristesse l'accident du travail survenu hier à La Possession, qui a coûté la vie à un salarié et grièvement blessé un autre intervenant.

Dans ces circonstances particulièrement douloureuses, le Président, les élus du Comité syndical ainsi que l'ensemble des équipes du Sidelec Réunion adressent leurs plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de la victime. Ils expriment également tout leur soutien et leurs pensées à la personne blessée, à qui ils souhaitent un prompt et complet rétablissement.

Le Sidelec Réunion tient également à assurer de sa solidarité l'entreprise concernée ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs, durement éprouvés par ce drame.

En ce moment de recueillement, nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par cet événement tragique.

Le Sidelec Réunion réaffirme son attachement aux valeurs de solidarité, de respect et de sécurité qui doivent guider l'ensemble des acteurs intervenant sur les chantiers.

Harry Claude Morel

Le Président du SIDELEC Réunion