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SAINT-PAUL RN1 fermée à la circulation vers le nord à cause d'un bus en panne sur la route des premiers Français

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Saint-Paul : la circulation est à nouveau possible sur la RN1A Route des Premiers Français vers le nord

  • Publié le 26 juin 2026 à 10:44
  • Actualisé le 26 juin 2026 à 12:21
panneeau route barrée

Depuis midi ce vendredi 26 juin 2026, la circulation est à nouveau possible sur la RN1A à Saint Paul, sur la Route des Premiers Français, suite à un bus en panne, à hauteur du Viaduc du Bernica, la route était fermée à la circulation dans le sens Sud/Nord. Ce vendredi 26 juin 2026, une déviation était mise en place par la voirie communale et la Chaussée Royale. (Photo d'illustration : photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Inforoute, Saint-Paul

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