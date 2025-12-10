Adaptation urgente de la "taxe carbone à l'importation", MACF, à La Réunion et RUP

Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la menace économique et sociale majeure liée à l'entrée en rigueur, au 1er janvier 2026, du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (MACF), couramment appelé" "axe carbone à l'importation", instauré par le règlement UE 2023/956. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Conçu pour les industries continentales de l'Union Européenne, il ne correspond pas aux réalités de nos régions ultrapériphériques (RUP), avec une ignorance totale de nos spécificités, nous contraignant à toujours orienter les échanges commerciaux vers l'Europe et non dans nos bassins géographiques respectifs.

Cette taxe européenne inadaptée constitue un risque économique et une injustice pour nos Pei dits d'Outremer et particulièrement La Réunion car elle entraînera un surcoût sur les matériaux imposés comme le clinker pour le ciment, les sacs de ciment pour les particuliers, le béton pour les entreprises, les produits azotés pour les engrais, les aciers transformés, aluminium, ... ainsi que le renchérissement du coût du transport avec des délais plus longs et coût de stockage.

Ce règlement a un impact direct sur les coûts de la construction, notamment sur la production de logement pour les maîtres d'ouvrage, la production agricole, avec des conséquences sur le pouvoir de vivre des Réunionnaises et des Réunionnais.

Au moment où, nous combattons la vie chère avec deux lois votées au Parlement pour lutter contre la vie chère et l'adaptation des normes des matériaux de construction aux spécificités locales, cette nouvelle contrainte européenne vient frapper nos populations et acteurs économiques, en totale contradiction avec l'esprit de la loi visant à favoriser les échanges dans nos bassins pour l'achat des matériaux.

Face à la menace du MACF qui ne tient pas compte de l'article 349 TFUE, imposant d'adapter les politiques européennes aux contraintes structurelles des RUP, je souhaite que cet instrument règlementaire européen fasse 1 objet d'une étude d'impact avant application dans nos RUP, tout en sachant que les acteurs économiques nous ont déjà alerté sur les conséquences dramatiques.



Cette position doit être défendue sans ambiguite auprès de la Commission Européenne, c'est la raison pour laquelle je sollicite votre pleine mobilisation auprès du Premier ministre en concertation avec les acteurs locaux pour une adaptation, voire non-application de ce règlement à La Réunion et dans les RUP qui condamnerait nos filières industrielles et aggraverait la précarité.

Dans l'attente d'une adaptation urgente, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, mes salutations distinguées.







