Sécheresse à La Réunion : 12 communes placées alerte, la population invitée à modérer son usage de l'eau

Malgré les fortes pluies de ces derniers jours, la ressource en eau demeure fragile. Pour préserver la ressource en eau et éviter une aggravation de la situation, le préfet a placé les communes de Bras-Panon, La Possession, Le Port, Saint-André, Saint-Denis, Sainte-Marie et Salazie en alerte renforcée. Saint-Leu, Saint-Paul, Sainte-Suzanne, Cilaos, Saint-Joseph sont en alerte et toutes les autres communes sont placées en vigilance. (Photo d'illustration RB /imazpress.com)

"Bien que La Réunion ait été concernée par des épisodes pluvieux depuis le mois de novembre, la situation hydrologique de La Réunion reste fortement déficitaire. Ces précipitations, bien que localement intenses, ne suffisent pas à reconstituer les réserves en profondeur et ne modifient donc pas l’état réel des nappes et des cours d’eau, qui demeurent à des niveaux préoccupants", notent les autorités.

En raison de l'avis émis par le comité sécheresse sur la base, notamment, de la situation hydrique, hydrologique et hydrogéologique du département, en date du 19 novembre 2025, la baisse des débits des rivières et des niveaux des nappes souterraines et le franchissement des seuils de vigilance et d'alerte sur certains secteurs, toutes les commune sont en alerte face à la sécheresse.

Par conséquent, les communes de Bras-Panon, La Possession, Le Port, Saint-André, Saint-Denis, Sainte-Marie et Salazie sont placées en alerte renforcée.

Les communes de Saint-Leu, Saint-Paul, Sainte-Suzanne, Cilaos, Saint-Joseph sont en alerte et toutes les autres communes sont placées en vigilance.

Dans les communes en alerte renforcée, les mesures suivantes s’appliquent :

À la maison et pour le jardin :

- L’arrosage des pelouses est interdit.

- L’arrosage des autres plantes est autorisé uniquement la nuit.

- Le remplissage complet des piscines est interdit, mais le maintien du niveau d’eau est autorisé.

- Le lavage de véhicules est autorisé UNIQUEMENT en station de lavage.

Agriculteurs et Professionnels :

- L’aspersion est interdite en journée (entre 8 h et 18 h)

- Privilégiez l’irrigation au goutte-à-goutte

La situation nécessite une attention particulière. Le préfet de La Réunion appelle tous les usagers à la modération : les gestes d’économie d’eau de chacun permettront d’éviter des mesures plus strictes et de préserver nos milieux naturels.

- Une année déficitaire en pluie -

Globalement, la saison des pluies 2024-2025 a enregistré 28 % de précipitations en moins par rapport à la normale, tandis que des déficits de 28% en juin et 39% en septembre ont été enregistrés, selon les données de Météo France. Si le mois d'août a été arrosé, avec un excédent de 84%, cela n'a pas suffi à recharger les réserves, et La Réunion termine la saison sèche en alerte.



"La saison des pluies 2024-2025 a démarré tardivement", rappelait l'Office de l'eau en septembre. "Après les pluviométries déficitaires en mars (-7%) et en avril (-30%), la saison des pluies se solde par un déficit global de -28%, malgré le passage de Garance".



Ce déficit pluviométrique "impacte fortement les cours d’eau de l’île qui affichent une baisse des débits comparés à 2024. 7 cours d’eau ont enregistré leurs débits les plus faibles pour une saison des pluies : la Rivière du Mât, la Rivière des Marsouins, la Rivière Saint-Jean, la Rivière Sainte-Suzanne, la Rivière des Galets, le Bras Panon et le Bras Noir à la Plaine des Palmistes", détaillait-il.



Une situation qui s'est donc prolongée au long de l'hiver austral. Dans les cours d’eau, sur la première quinzaine d’octobre 2025, "une baisse des débits s’observe et la situation est très déficitaire dans 3 cours d’eau : la Rivière Saint-Denis, la Rivière du Mât et la Rivière des Marsouins", détaille l'Office de l'eau. "Une légère hausse s’observe dans la Rivière Saint-Denis, mais insuffisante pour rétablir une situation normale."



Concernant les nappes souterraines, "la situation est déficitaire dans le Nord, très déficitaire au Port, à La Saline et aux Trois Bassins".

- Un appel à la responsabilité collective -

Pour préserver la ressource et éviter une aggravation de la situation, le préfet a signé un arrêté définissant un niveau de vigilance.

Un appel à la responsabilité collective :

Chacun est invité à plus de sobriété, afin de maintenir nos ressources en eau à un niveau compatible avec les usages et la vie aquatique.

Que faire concrètement ?

À la maison :

• Limiter les douches à 5 min, fermer le robinet pendant le brossage des dents.

• Récupérer l’eau de pluie pour les plantes (tout en évitant les eaux stagnantes).

• Jardin : paillage et arrosage au pied des plantes tôt le matin.

• Signaler toute fuite sur le réseau à votre fournisseur d’eau.

Agriculteurs et professionnels :

• Privilégier l’irrigation au goutte-à-goutte et les cultures moins gourmandes en eau.

• Éviter l’aspersion en journée.

Collectivité :

• Éviter le nettoyage des voiries à grande eau.

• Sensibiliser les administrés via des campagnes locales.

La situation nécessite une attention particulière. Les gestes d’économie d’eau de chacun permettront d’éviter des mesures plus strictes et de préserver nos milieux naturels.

