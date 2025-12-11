TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Paul : après des travaux de sécurisation, le Cap Lahoussaye est rouvert à la circulation

  • Publié le 11 décembre 2025 à 18:27
  • Actualisé le 11 décembre 2025 à 18:29
Cap La Houssaye

Sur la RN1A à Saint Paul, suite à l'éboulis qui s’est produit le mardi 9 décembre 2025, les travaux de sécurisation sont terminés. Le Cap Lahoussaye est donc rouvert à la circulation. (Photo rb/www.imazpress.com)

