Saint-Paul : après des travaux de sécurisation, le Cap Lahoussaye est rouvert à la circulation

Sur la RN1A à Saint Paul, suite à l'éboulis qui s’est produit le mardi 9 décembre 2025, les travaux de sécurisation sont terminés. Le Cap Lahoussaye est donc rouvert à la circulation. (Photo rb/www.imazpress.com)
