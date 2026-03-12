Agir autrement pour Saint-Pierre

Dans le débat politique, le mot changement est souvent brandi comme une promesse. Pourtant, à force d’être répété, il finit parfois par perdre de sa portée et ne dit pas toujours ce qui doit réellement évoluer. Changer ne signifie pas seulement remplacer des personnes ou alterner des équipes. Le véritable enjeu est de transformer les manières de gouverner et de décider.

C’est dans cet esprit que la liste que je conduis porte aujourd’hui une ambition claire pour Saint-Pierre : non pas simplement proposer un nouveau visage à la mairie, mais instaurer une autre manière de gérer la commune. Cette vision repose sur une gestion plus transparente, une écoute réelle des habitants, une démocratie participative et une administration pleinement tournée vers l’intérêt général.

L’objectif est donc d’aller au-delà des slogans pour engager une pratique municipale renouvelée, fondée sur la responsabilité, la proximité avec les citoyens et une gouvernance plus ouverte.

Notre projet pour Saint-Pierre s’appuie sur une dynamique collective forte. Elle est portée par une équipe engagée, de colistiers, de familles, d’habitants de Saint-Pierre et d’acteurs associatifs qui partagent la volonté de faire avancer la ville autrement.

Nous avons également fait le choix, avec l’ensemble de l’équipe, de mener une campagne différente. Celle d’aller directement à la rencontre des familles, en porte-à-porte, personnellement. Cela demande plus de temps, plus d’énergie, mais nous croyons que l’écoute et l’échange sont essentiels, nous avons souhaité privilégier une campagne de terrain, au plus près des habitants.

Une campagne de proximité pour une commune de proximité.

Ce dimanche 15 mars 2026, marquera le début d’une ère nouvelle pour Saint-Pierre.

C’EST ÇA SAINT-PIERRE AUTREMENT !