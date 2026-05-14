Aide carburant : un geste bienvenu... mais le compte n’y est pas pour les salarié.es

Le SAP-974 CGTR salue l’initiative du Conseil Départemental qui élargit son dispositif d’aide exceptionnelle de 50 euros aux aides à domicile et aux assistants familiaux. Ce geste reconnaît enfin – même partiellement – que la hausse du carburant frappe de plein fouet les travailleurs du domicile, dont les déplacements sont indispensables à la continuité du service auprès des personnes âgées, dépendantes ou vulnérables. Mais le compte n’y est pas.

Les employeurs restent sourds à la réalité du terrain

Alors que les salariées parcourent chaque jour des dizaines de kilomètres, avec leur propre véhicule, aucune revalorisation salariale n’a été accordée. Les employeurs du secteur persistent à nier la pénibilité, les contraintes et la charge réelle du travail, malgré les alertes répétées des organisations syndicales.

Cette aide ponctuelle de 50 euros, aussi utile soit-elle, ne compense ni l’explosion des coûts de déplacement, ni l’absence de reconnaissance salariale.

Un secteur financé quasi exclusivement par le Département

Le SAP-974 CGTR rappelle que le Département est aujourd’hui le seul financeur réel de l’activité d’aide à domicile et d’accompagnement. Les employeurs, eux, ne prennent aucune responsabilité dans l’amélioration des conditions de travail et de rémunération des salariées.

Cette situation est inacceptable :

• pas de revalorisation salariale,

• pas de prise en charge suffisante des frais professionnels,

• pas de reconnaissance du travail essentiel réalisé auprès des familles et des personnes âgées.

Le SAP-974 CGTR demande des mesures structurelles

Le syndicat appelle à :

• une revalorisation immédiate des salaires, fin des salaires en dessous du SMIC.

• une prise en charge réelle des kilomètres et du carburant,

• une négociation sérieuse avec les employeurs pour mettre fin au mépris et à l’immobilisme,

• un financement pérenne du secteur,

• La fin de l’assurance imposée à la charge des salariées : ce frais professionnel doit être entièrement pris en charge par l’employeur. •

• La fin du temps partiel imposé : un temps de travail continu, choisi, avec des temps de trajet payés comme du temps de travail effectif.

• La revalorisation du travail le dimanche et les jours fériés, avec des majorations obligatoires et effectives.

Les aides à domicile et assistants familiaux méritent mieux

Le SAP-974 CGTR réaffirme son soutien total aux salariées du secteur, qui assurent chaque jour un travail essentiel, souvent dans des conditions difficiles, et qui ne peuvent plus se contenter de mesures ponctuelles.

La dignité des salariées ne peut pas être financée par des aides exceptionnelles. Elle doit être garantie par des salaires décents et une reconnaissance réelle.

Il faut que tous les salarié.es s’organisent et se mobilisent dans les entreprises ou lieu de travail pour faire entendre notre voix.

Le syndicat SAP-974 CGTR réfléchit à une mobilisation générale du secteur de l’aide à domicile.

Linda DIBLAR

Secrétaire générale du syndicat SAP-974 CGTR