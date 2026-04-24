Alerte rouge sur le logement à La Réunion : quand l'inaction devient une faute collective

Il y a des situations dans lesquelles les chiffres cessent d'être des statistiques pour devenir une réalité dramatique. C’est le cas de la situation du logement à la Réunion. 143 000 personnes non ou mal- logées. 53 200 familles en attente d'un logement social. 18 000 logements indignes toujours occupés. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Ces chiffres, publiés par la Fondation pour le logement et l'ARMOS OI, ne sont pas des projections alarmistes. Ce sont des réalités documentées. Le cri d'alarme que lancent aujourd'hui les bailleurs sociaux réunionnais n'est pas celui d'une profession qui défend ses intérêts. C'est le constat factuel d'un système qui se fracture — et il engage trois niveaux de responsabilité publique qui ne peuvent plus se renvoyer la balle.

La production s’effondre...

La demande de logement social a doublé depuis 2014. La production, elle, s'est effondrée. Les objectifs officiels — 10 000 logements par an (PLOM 2), 15 000 (Loi Égalité Réelle) — n'ont jamais été atteints. La Réunion a produit 1 796 logements aidés en 2024, pour un objectif minimal de 2 500. En sept ans, les DROM n'ont atteint que 61 % de la cible que l'État s'était lui-même fixée. Ce n'est pas un retard conjoncturel : c'est un échec structurel de politique publique.

À ce rythme, il faudrait 96 ans pour couvrir les 172 500 logements que l'INSEE juge nécessaires d'ici 2050. L'absurdité du calcul dit tout sur l'ampleur du décrochage.

... Et l'État se désengage

Le PLF 2026 a réduit les crédits de la mission "Cohésion des territoires" de 1,6 milliard d'euros. Sur la Ligne Budgétaire Unique — socle du financement du logement social dans les DROM — les autorisations d'engagement baissent. Malgré les tensions constatées sur le marché, l’État envisage, en 2026, de réduire celle-ci de 40 %, soit 27 M€ – alors même que les bailleurs ont présenté 1 832 logements neufs, nécessitant 55 millions d’euros de LBU, et 1 162 logements en réhabilitation, pour un besoin de 15 millions d’euros de LBU.

Quand 80 % de la population est éligible au logement social, tailler dans la LBU n'est pas un choix d'efficience budgétaire. C'est un choix de régression sociale assumée.

L'impact économique aggrave le tableau : les investissements des sept bailleurs sociaux ont représenté 54% du carnet de commandes du BTP local en 2025 et généré 9 400 emplois indirects. Le logement social est le premier donneur d'ordres structurant de la filière construction réunionnaise. Le fragiliser, c'est simultanément fragiliser la cohésion sociale, l'emploi et l'aménagement du territoire.

Trois responsabilités, trois exigences

Face à cette situation, Place publique demande que chaque acteur de la filière logement à la Réunion prenne pleinement ses responsabilités.

À l'État : nous lui demandons de revoir sa copie et de garantir la sanctuarisation et la progression de la LBU au niveau des besoins réels de production de logements sociaux : minimum 2 500 logements nouveaux par an à La Réunion.

Nous lui demandons que les normes et réglementations qui freinent l’ensemble de la filière soient revues au profit d’une plus grande efficacité. Il est essentiel que l’ensemble de la filière d’activité dispose d'une lisibilité de long terme sur la possibilité de faire et ne soit pas condamné à perdre son temps à défaire les chausse-trappes qui jalonnent son parcours.

L’État ne peut pas simultanément inscrire le droit au logement dans la loi et se désengager des outils qui le rendent effectif.

À la Région : veuillez assumer votre compétence d' « aménageur du territoire » en donnant une visibilité pluriannuelle sur les conditions foncières et réglementaires qui conditionnent l'acte de construire. Cela suppose, dans les meilleurs délais, de sortir des postures politiques et dogmatiques pour travailler à l’aboutissement de la révision du SAR qui clarifierait vertueusement le statut foncier sur l’ensemble du territoire entre constructibilité et protection.

Dans ce cadre, nous vous demandons d’assumer une politique active de maîtrise du foncier public ou privé pour rompre avec la rente spéculative qui asphyxie les projets et de prendre des engagements opérationnels aux côtés des communes et intercommunalités pour une production active de fonciers aménagés et adaptés à la diversité de la demande – du LLTS accessible aux ménages les plus précaires jusqu'au logement intermédiaire pour les classes moyennes.

La Réunion a besoin d'un aménageur régional qui décide et s’engage — pas d'une administration dogmatique.

Aux communes et intercommunalités : sortez de l'attentisme et de la gestion défensive des PLU. Vous connaissez la demande: elle est territorialisée et urgente. Nous vous appelons à vous engager avec des PLU fait pour construire, qui anticipent les besoins de demain plutôt que de gérer les résistances d'aujourd'hui. Le logement social n'est pas une charge pour les communes : c'est le tissu humain de leur territoire et les conditions du vivre-ensemble réunionnais qui doivent cesser d’être fantasmées pour devenir réalité.

La Réunion est un département français. Ses habitants ont les mêmes droits constitutionnels que n'importe quel citoyen de l'Hexagone. L'écart entre ce principe et la réalité vécue par 143 000 Réunionnais mal-logés est une faute collective. Ne rien faire serait la marque d’un cynisme coupable.