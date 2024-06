Après le ralliement de M. Ciotti au RN, je démissionne du parti Les Républicains

C’est avec stupeur et colère que j’apprends cet après-midi le ralliement de M. Ciotti au Rassemblement National. Cette position contredit les valeurs gaullistes qui animent notre mouvement. Elue LR au Conseil municipal de Saint-Pierre et à la Région Réunion, c’est en toute responsabilité et avec tristesse que je démissionne du parti Les Républicains. Je refuse d’être mêlée au bloc d’extrême droite, je refuse ses idées nauséabondes, je refuse la manipulation du peuple.

Rallier l’extrême droite, ce n’est faire preuve d’aucun courage. Le courage aujourd’hui, c’est d’affronter les extrêmes, droites et gauches et porter des valeurs républicaines. Ce n’est pas la fuite en avant et l’opportunisme, ce n’est pas surfer sur la vague pour se faire élire à tout prix.

Sandrine Aho-Nienne

Conseillère municipale de Saint-Pierre

Conseillère régionale