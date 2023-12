Assurer la pérennité et l'accès au cinéma dans les Outre-mer

Comme vous le savez c'est l'échec de négociations déséquilibrées entre exploitants de cinéma et distributeurs (dont des majors américaines qui font pression sur la réglementation : les films américains représentant 80% des films dans les Outremer) qui nous amène à examiner cette PPL votée à l'unanimité au Sénat. C'est donc bien un bras de fer inégal entre majors de la distribution et PME ultramarines qui amène le législateur à intervenir. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Dans ce secteur comme dans tant d'autres, nos acteurs économiques sont confrontés à des difficultés structurelles auxquelles ils répondent différemment selon les situations monopolistique, duopolistique ou oligopolistique de chacun des marchés.

Les difficultés structurelles auxquelles sont confrontées les exploitants de salle dans les Outre-mer sont connues : marchés étroits, coûts d’exploitation et d’investissement plus élevés par rapport aux normes sismiques et cycloniques, coût des matériaux plus élevés, exigences de sécurité propre. Tout cela entraîne une rentabilité plus basse, en partie compensée par une fiscalité moindre ou le recours aux fonds européens.

L'équilibre précaire du modèle prévalant dans les Outre-mer est menacé alors même que celui-ci fonctionne malgré tout. Bon gré mal gré : le coût du billet dans les Outre-mer est très proche de celui dans l'Hexagone, le montant touché sur chaque ticket par les distributeurs (malgré la limitation à 35% du taux de location et du fait de la fiscalité) est sensiblement le même que celui touché sur un ticket et les exploitants arrivent à vivre et à proposer une diversité de films.

L’alignement souhaité par les distributeurs internationaux est insoutenable pour les exploitants ultramarins. Il aboutirait à une fragilisation du secteur et, potentiellement, à des fermetures de cinémas. Il obligerait également nombre d'exploitants à se recentrer sur les blockbusters américains (qui assurent plus d'entrées) au détriment de la diversité. Cela serait donc gagnant-gagnant pour les majors américaines qui récupéreraient 4 des 5 millions (dans l'optique où l'on passe à un taux de location à 40% selon les chiffres du CNC) supplémentaires pour les distributeurs et verraient de plus mécaniquement augmenter la diffusion de leurs propres films au détriment des autres...

Pour toutes ces raisons nous voterons en faveur de cette PPL malgré les réserves exprimées en commission par la voix de ma collègue Sarah Legrain, dont je salue ici le travail de fond mené sur ce dossier et ceux liés à la culture en général. Ces réserves sont celles de l’ensemble des syndicats de la distribution, ainsi que de la CGT, FO, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC qui s'opposent d’une voix commune à ce texte. Nous avons entendu et compris leurs arguments tout comme nous avons écouté l'ensemble des acteurs du secteur parfois fort opposés les uns aux autres.

Gouverner c'est prévoir. C'est en ayant en tête ce vieil adage que nous avons pris notre décision de vote : préserver l'emploi, la diversité de l'offre, le prix du billet. Préserver un secteur économique fragile essentiel dans le domaine de la culture chez nous.

Pour autant cette PPL ne réglera pas une question fondamentale dont on ne parle que trop peu : la production, la distribution et l'accès à nos propres films dans nos propres territoires. Il est parfois plus facile pour nous de voir des films réunionnais ou de l'Océan indien ici à Paris que chez nous. Si "le cinéma, comme la peinture, montre l'invisible" ainsi que le disait Godard, notre propre invisibilité sur nos écrans en dit très long sur la réalité de nos sociétés postcoloniales, bien au-delà de l'industrie du cinéma.