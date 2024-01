Augmentation de l'électricité, franchises médicales doublées... mais l'Assemblée peut se permettre d'augmenter

Alors que nous traversons une période de difficultés économiques et sociales sans précédent, cette décision me semble profondément choquante et déconnectée des réalités de la population que les politiques sont censés représenter.

Il est indéniable que de nombreuses familles luttent pour leur survie, confrontées à des hausses de prix, à l'insécurité financière et à l'incertitude quant à leur avenir. Dans ce contexte, l'annonce d'une augmentation des frais des députés et de sénateurs apparaît comme une offense à la dignité des citoyens qui peinent à joindre les deux bouts.

En tant que personne optimiste j’espérais encore à ce que les élus mettent en avant les intérêts et les préoccupations de la population qu’ils servent. Ladite augmentation dans les circonstances actuelles, envoie un message troublant et incompatible avec l'idée même de service public.

Les sacrifices et les difficultés endurés par tant de nos concitoyens exigent une solidarité et une empathie de la part de ceux qui occupent des positions de pouvoir et de responsabilité.

On se demande encore pourquoi le taux de participation aux élections continue de chuter !!!!

Isabelle Latchimy