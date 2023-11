Augmentation du coefficient géographique : une bonne nouvelle mais le compte n’y est pas toutefois

C’est avec une première satisfaction que j’apprends que le coefficient géographique de La Réunion va être augmenté de 3 points pour passer de 31% à 34% au 1er janvier 2024, soit 20 millions d’euros supplémentaires chaque année. (Photo Jean Hugues Ratenon photo RB imazpress)

Je me réjouis de cette annonce qui va donner plus de moyens financiers à nos hôpitaux mais encore insuffisant. Cette victoire est le résultat de la mobilisation du directeur du CHU, Mr Lionel Calenge, de la Présidente du conseil de surveillance du CHU, Mme Huguette Bello, que j’ai moi-même relayé avec d’autres parlementaires auprès des ministres de la santé, les ministres des Outre-Mer, le chef du gouvernement, le Président de la République pour exiger de réparer cet oubli puisque La Réunion était le seul département d’outre-mer à ne pas avoir vu une augmentation de son coefficient géographique depuis plus de 10 ans.

Par ailleurs, cette annonce n’est que le respect de la parole donnée du Président de la République et du 1 er ministre de l’époque en 2022 de donner satisfaction à cette revendication.

Le compte n’y est pas toutefois. Puisque compte tenu de la situation financière du CHU, le gouvernement aurait dû octroyer des moyens exceptionnels à nos hôpitaux. (Voir lettre adressée au Ministre de la santé le 01 novembre et le communiqué du 09 novembre).

Comme je le dis très souvent : il s’agit là de la santé et sur ce sujet il n’y a pas à tergiverser ou à marchander le montant de l’aide. Les citoyens sont en droit d’exiger des services de qualité des soins.

Cette 1 ère victoire est le résultat également de la mobilisation de tous les Réunionnais. Elle ne peut être dissociée de la lutte menée par l’intersyndicale. Bravo à elle. Car nous sommes conscients que sans la mobilisation de l’intersyndicale, cette négociation sur le coefficient géographique n’aurait pas abouti.

Cette 1 ère victoire n’est que justice. Mais le combat doit continuer pour combler le déficit de 50 millions d’euros, les 37 millions d’euros de dettes sociales du CHU et réclamer aussi du gouvernement la part qui revient à La Réunion, au nom de l’égalité de traitement entre tous les départements, dans l’enveloppe d’aide d’un milliard d’euros pour les hôpitaux au prorata de notre nombre d’habitants.

L’intersyndicale fait la démonstration encore : Il n’y a que la lutte qui paye.

Jean-Hugues Ratenon