Avortement constitutionnalisé : un triomphe pour les droits fondamentaux en France

Cinquante ans après la "loi Veil", les députés et sénateurs rassemblés en Congrès ont voté en faveur de l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution française. Elle vise à empêcher toute remise en cause future, alors que le droit d'avorter est en régression dans plusieurs pays étrangers même en Europe sous l’influence de gouvernements de Droite.

Il est essentiel de rappeler que le vote de la loi Veil en 1975 a été assuré par la gauche, alors dans l'opposition. Une majeure partie de la majorité de droite y était violemment hostile et la ministre de la santé devait convaincre son propre camp. Car ce que proposait Simone Veil, heurtait profondément les convictions des députés de droite et du centre. Nombre d’entre-eux s’étaient

exprimés «à titre personne" let l’accusaient "d’instaurer l'euthanasie légale, de faire le choix du génocide".

Avec 284 voix pour et 189 contre, le texte a été approuvé grâce aux 179 voix des députés de gauche.

Sans ce soutien, cette loi n'aurait jamais vu le jour.

Depuis, plusieurs textes sont venus renforcer le droit à l'avortement, notamment la loi de financement de la sécurité sociale de 2013 pour que les femmes puissent avorter gratuitement et la loi de 2014 pour l’égalité réelle entre femmes et hommes qui a supprimé la mention de "situation de détresse" dans le cadre d’une demande d’IVG.

Nous pouvons constater que de 1974 à 2024 la droite conservatrice a peu évolué, restant souvent associée aux remises en question des droits acquis et aux manifestations de mépris. Nous nous devons de rester vigilants et unis pour protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens, et continuer à avancer vers une société plus inclusive et progressiste.

Il est également important de noter que la féminisation du parlement, résultat du travail des organisations politiques de gauche, a joué un rôle significatif dans ce résultat.

La promulgation de cette loi fera de la France le premier pays à reconnaître le droit à lavortement dans sa Constitution.

C'est une avancée significative dans notre combat pour le progrès, porté depuis des décennies par le Parti Socialiste, qui a toujours été le moteur du changement et de la transformation sociale en France.

La fédération socialiste de la Réunion