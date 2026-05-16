Baisse des contrats aidés (PEC) à La Réunion : pourquoi ça inquiète autant ?

À La Réunion, beaucoup de familles vivent déjà avec le chômage, la vie chère et la précarité. Alors quand l’État annonce moins de contrats aidés (PEC), ce n’est pas juste une décision "budgétaire" : ça touche directement des milliers de personnes (Photo d'archives : www.imazpress.com)

Les PEC, ce sont des emplois dans les écoles, les associations, les communes, l’aide aux personnes âgées, l’entretien des quartiers ou encore la médiation sociale.

Pour beaucoup, c’est parfois le seul moyen de travailler, avoir un salaire et garder un lien social.

Ce que révèle cette baisse

Derrière cette décision, il y a un choix politique : réduire les dépenses publiques au nom de la "rigueur budgétaire".

Le problème, c’est qu’à La Réunion :

• le chômage reste très élevé,

• les jeunes sont particulièrement touchés,

• et les communes manquent déjà de moyens.

Résultat : moins de contrats aidés = plus de précarité sur le terrain.

Oui au combat contre le clientélisme... mais pas au détriment des pauvres

Beaucoup dénoncent le fait que certains contrats aidés soient parfois utilisés comme outil électoral avant les élections.

Ce problème existe et doit être combattu.

Mais attention : supprimer les PEC ne règle pas le clientélisme.

Au contraire, ce sont surtout les personnes précaires qui paient la facture.

Car derrière les chiffres, il y a :

• des parents qui retrouvent un revenu,

• des jeunes qui acquièrent de l’expérience,

• des associations qui continuent à fonctionner,

• et des services utiles à la population.

Quelles solutions pour La Réunion ?

Plusieurs pistes peuvent être envisagées :

1 - Transformer les PEC en vrais emplois durables

Au lieu d’enchaîner les contrats précaires, créer davantage d’emplois stables dans :

• les services publics,

• les associations,

• l’économie sociale et solidaire.

2 - Développer l’économie sociale et solidaire (ESS)

Soutenir les associations, coopératives et projets locaux qui créent de l’emploi utile pour la population.

3 - Plus de transparence

Créer des règles claires pour attribuer les aides et éviter le favoritisme politique.

4 - Conditionner les aides publiques

Les entreprises et collectivités qui reçoivent de l’argent public devraient favoriser :

• des emplois durables,

• l’insertion des jeunes,

• la formation.

La baisse des PEC n’est pas une fatalité économique, mais un choix idéologique. À La Réunion, ce choix aggrave une double peine : chômage de masse et dépendance politique. L’idée serait de ne pas supprimer les contrats aidés et de les transformer en levier d’émancipation, coupé des logiques clientélaires et adossé à l’ESS et à la démocratie participative.