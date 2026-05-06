Baisse des contrats PEC à La Réunion : une décision aux conséquences sociales graves pour l’accès au logement

Le Comité Droit au Logement 974 souhaite alerter sur les conséquences directes de la baisse drastique des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) annoncée par l’État pour 2026. Cette diminution impacte directement notre capacité d’action au quotidien. Les contrats PEC constituent en effet un soutien essentiel au fonctionnement de notre association, permettant d’assurer l’accueil, l’accompagnement et le suivi des personnes en difficulté face au logement. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Aujourd’hui, cette réduction fragilise nos missions, notamment auprès :

• l’accueil et l’accompagnement des demandeurs de logement social,

• le suivi des personnes menacées d’expulsion,

• l’aide apportée aux familles en situation de grande précarité.

Moins de moyens humains, c’est moins de permanences, moins de dossiers suivis, et un risque accru de ruptures dans les parcours de personnes déjà en grande difficulté.

Dans un contexte où de plus en plus de personnes ont besoin d’aide pour se loger, cette situation est particulièrement inquiétante.

Face à cette situation, nous avons tenu à alerter directement les représentants de l’État. À ce titre, nous avons rencontré la délégation de députés en mission sur les problématiques liées au logement et à l’habitat sur le territoire. Nous avons notamment échangé avec la députée réunionnaise Karine Lebon ainsi que le député de l’Indre François Jolivet, afin de leur faire part des conséquences concrètes de ces décisions sur le terrain.

Le Comité Droit au Logement 974 continuera de se mobiliser pour défendre le droit au logement pour toutes et tous.

Nous serons présents à la mobilisation du 20 mai pour faire entendre cette réalité et porter la voix des personnes que nous accompagnons.

Nous demandons des moyens adaptés pour pouvoir continuer à aider celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Un Toit c'est la LOI ! Un Toit c'est un DROIT !