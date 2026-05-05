Baisse dramatique du quota des contrats PEC : un coup de massue social pour La Réunion et ses collectivités

Le mouvement politique Nouvel R' prend acte avec une vive inquiétude des annonces faites ce jour par le Préfet de La Réunion concernant l'attribution et les modalités des contrats Parcours Emploi Compétence (PEC) pour l’année 2026. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Nous déplorons la baisse drastique du nombre global de contrats passant de 10 000 en 2025 à 4 000 contrats à notre île — dont 1 700 contrats fléchés vers le Conseil Départemental pour ses missions de solidarité, 250 dédiés aux emplois verts, 1 000 attribués au tissu associatif et une moyenne de moins de 28 contrats par commune et intercommunalité — cette répartition suscite notre totale désapprobation.



Il est en effet inconcevable qu'il ne reste que 800 contrats PEC pour les 24 communes et les cinq intercommunalités de La Réunion. De surcroît, la précarité de ces contrats de six mois est aggravée par un désengagement flagrant de l'État, qui n'en assure plus le financement qu'à hauteur de 40 %.



Nouvel R' dénonce une décision prise sans aucune concertation avec les maires, qui sont pourtant les premiers acteurs de proximité. Imposée dans un contexte budgétaire national très contraint, cette coupe drastique place nos communes, dont les budgets ont déjà été validés, face au mur. Il faut également rappeler que le manquement de nos parlementaires a voté le budget dans les temps a implicitement contraint les communes a voté des budgets primitifs sans informations précises. Les marges de manœuvre locales sont nulles, et les conséquences s'annoncent catastrophiques :



- Menace sur l'éducation et la jeunesse : Les contrats PEC sont la clé de voûte des écoles municipales, tant pour la qualité de l’accueil périscolaire que pour le bon fonctionnement de la restauration scolaire. Avec une telle dotation, la rentrée d’août 2026 est techniquement menacée. Les maires seront contraints soit de réduire le service, soit d’augmenter la fiscalité locale pour compenser le désengagement de l’Etat, une option impossible dans le contexte actuel.

- Urgence sanitaire et environnementale ignorée : L'entretien de nos espaces communaux, enjeu crucial pour le cadre de vie et la lutte contre les crises sanitaires locales, sera directement pénalisé par cette chute des effectifs.

- Aggravation de la crise sociale : Ce recul vient fragiliser un contexte social local déjà ébranlé par l'inflation et la flambée des prix du carburant. C’est une double peine imposée aux familles les plus modestes et aux collectivités dans l'exercice de leurs missions de service public.



Fidèle à ses valeurs fondatrices et à sa volonté de défendre le modèle départemental et les spécificités de notre île, Nouvel R' refuse cette logique purement comptable, déconnectée de la réalité du terrain réunionnais.



Nous en appelons à la responsabilité de l'État et exigeons une réévaluation immédiate de ces quotas par le biais d'un véritable dialogue avec les exécutifs locaux. Nouvel R' se tient et se tiendra fermement aux côtés des élus communaux et intercommunaux pour défendre le fonctionnement de nos services publics de proximité, dans l'intérêt supérieur des Réunionnaises et des Réunionnais.



Le mouvement Nouvel R', La Réunion des Départementalistes.



