Bombardements des États-Unis contre le Venezuela : une atteinte grave aux fondements de la paix

Le Mouvement Réunionnais pour la Paix condamne avec la plus grande fermeté les bombardements menés par les États-Unis contre le Venezuela, ainsi que l’enlèvement du président vénézuélien et de son épouse.

Le bombardement d’un État souverain qui n’est pas en état de guerre constitue une violation manifeste du droit international et des principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations unies. Ces actes portent une atteinte grave à la souveraineté des peuples, à la sécurité collective et aux fondements mêmes de la paix mondiale.

Le Mouvement Réunionnais pour la Paix salue l’initiative de La LFI à La Réunion, qui organise un rassemblement ce lundi 5 janvier 2026 à 17h, au Débarcadère de Saint-Paul, afin de dénoncer cette escalade militaire. Il appelle ses adhérents, sympathisants et l’ensemble des citoyennes et citoyens attachés à la paix et au respect du droit international à s’y associer.

Par ailleurs, l’enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse constitue un acte inadmissible, relevant de pratiques que l’on croyait appartenir à une époque révolue. À ce jour, aucune information fiable n’a été communiquée sur les conditions de détention de la Première dame du Venezuela. L’absence d’images, de déclarations ou de garanties quant à sa survie suscite une vive inquiétude et appelle une réaction de la communauté internationale.

Le Mouvement Réunionnais pour la Paix rappelle que la paix ne peut être imposée par la force ni par la domination militaire. Elle repose sur le respect du droit international, le dialogue entre les peuples et la coopération entre les nations.

Face à ces violations graves, le Mouvement Réunionnais pour la Paix appelle à la mobilisation et réaffirme sa solidarité avec le peuple vénézuélien.

Pour la paix, le droit des peuples et la justice internationale.

Pour le Mouvement Réunionnais Pour La Paix,

Julie Pontalba.