Célébrer ensemble le 20 décembre dans un engagement citoyen pour une émancipation réelle à La Réunion

En cette année 2023 qui commémore le décret révolutionnaire de 1793 conférant son nom à notre Île de la Réunion mais également la publication en 1723 du Code Noir des Îles Mascareignes, la Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion appelle les réunionnaises et réunionnais à célébrer ensemble notre 20 Désanm.

Le 20 décembre est l’occasion de remplir un devoir de mémoire. Mais au vu de notre histoire, de ses séquelles actuelles dans notre île, de nos blessures mémorielles légitimes, des injustices et discriminations qui subsistent dans notre société, le 20 décembre est aussi l’occasion de promouvoir un engagement citoyen pour une émancipation réelle dans la Réunion d’aujourd’hui.

L’on ne saurait dénier en effet qu’un certain nombre de questions se posent encore à nous aujourd’hui, au regard de l’idéal d’émancipation humaine que tous revendiquent dans une vision universaliste des droits humains.

La LDH à la Réunion, loin de toute passion partisane souhaite appeler Collectivités, État, Citoyens et Citoyennes, à une réflexion collective organisée visant à définir et mettre en œuvre des actions concrètes et concertées :

- Pour rendre plus substantiel dans l’ensemble des écoles du pays l’enseignement de l’histoire de France et de l’Humanité, en ce qui concerne la colonisation, l’esclavage et l’engagisme ;

- Pour rendre effectif un partage des mémoires permettant de faire émerger, au-delà des quêtes identitaires, un « récit commun » de notre histoire, en rendant plus visibles, les vestiges encore trop discrets de notre passé.

- Pour mettre en œuvre des mesures locales de lutte contre les discriminations issues de la période esclavagiste et coloniale (accès à la réussite scolaire et aux postes de responsabilité) ;

- Pour faire édifier un lieu de mémoire monumental rappelant notre histoire esclavagiste et rendant hommage à celles et ceux qui, à la Réunion, au péril de leur vie, se sont concrètement battus contre l’esclavage et pour l’émancipation humaine, et dont quelques-uns de nos sommets gardent haut le souvenir.

En cette année où les registres de l’esclavage de l’empire colonial français sont inscrits au Patrimoine mondial de l’ UNESCO et où l’on commémore l’anniversaire de l’appellation de notre Île de la Réunion, il est temps de faire « Réunion » sur ces sujets.



Saint-Denis, le 18/12/2023

Le bureau de la LDH à la Réunion