Célébrons l’Europe, le continent de la paix, des libertés, de l’unité et du progrès !

Le 9 mai célèbre le discours historique de Robert Schuman sur l’Europe en 1950. Il écrivait que « la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques ».

Dans le contexte des élections européennes, il nous est important de rappeler le rôle déterminant des institutions européennes pour le développement et le progrès à La Réunion.

Après avoir bénéficié de 2,2 milliards d’euros sur la période 2014-2020, notre île peut prétendre pour les prochaines années à 1,4 milliard d’euros au titre des Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen + (FSE+). Ainsi, nous Réunionnais, nous avons pu accompagner le développement de nos petits et moyennes entreprises créatrices d’emplois non délocalisables ; sécuriser et valoriser notre production agricole en quête de qualité ; construire des infrastructures (transports en commun, établissements scolaires…,) ; favoriser la mobilité des jeunes sur tous les continents … En résumé l’Europe irrigue notre vie quotidienne. Ne l’abandonnons pas !



Depuis plus de 70 ans, l’Union européenne et ses institutions travaillent pour préserver la paix, les libertés, l’unité, les cultures et le progrès sur notre continent. Dans un mois, le 9 juin, il nous sera demandé, électeurs de l’Union européenne, de se prononcer pour maintenir cette ambition !

C’est pour cette raison que nous réitérons notre message : le 9 juin, nous demandons aux électeurs de voter contre l’extrême droite qui détruit l’héritage et l’universalisme européen ; qui attise le brasier de la haine du métissage et du faire-ensemble ; qui refuse toutes formes de diversité dont nous sommes les dignes héritiers !

Enfin, nous souhaitons féliciter et encourager les initiatives citoyennes portées par la jeunesse européenne pour construire une Europe des solidarités qui promeut la coopération, la justice et protection de la nature et de tous les êtres vivants. Nous sommes à vos côtés pour maintenir la flamme de l’espoir et bâtir les nouveaux progrès humains et sociaux du XXI ème siècle.

Le 9 juin, n’abandonnons pas le Parlement européen !

Le 9 juin, reprenons le pouvoir et votons pour dire une nouvelle fois que nous sommes tous Européens, tous unis dans la diversité !