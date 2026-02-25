Concours Général Agricole 2026 : 38 médailles pour l’excellence agricole réunionnaise

Avec ses miels uniques, ses alcools et ses confitures, notre transformation agricole se démarque une nouvelle fois par son excellence. Après un millésime record en 2025, l’agriculture réunionnaise s’est encore une fois démarquée de l’Outre-mer à l’occasion du Concours Général Agricole 2026 où elle a décroché cette nuit 38 médailles dont 13 en Or, 18 en Argent et 7 de bronze. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Présente au Concours Général Agricole depuis plusieurs années où elle brille par son excellence, la filière Rhum de notre territoire marque une nouvelle fois son empreinte lors de cette édition 2026.

Après examen des jurés ce mardi, cette catégorie d’alcools (Rhums & Punchs), au cœur de l’économie réunionnaise, s’est vue attribuer 26 reconnaissances (10 en Or, 13 en Argent et 3 de Bronze) réparties en 6 catégories. Elle apporte, de fait, le plus de distinctions à La Réunion cette année encore.

En ce qui concerne les Punchs au rhum, les Rhums vieux en Indication Géographique ainsi que les Rhums bruns et blancs, les distilleries en lice et membres de "La Réunion des Rhums" ont décroché pas moins de 21 médailles dont 9 en Or, 9 en Argent et 3 médailles en Bronze.

Dans ce tir groupé, la distillerie bénédictine Rivière du Mât lance, à elle seule, un message fort avec 10 médailles : une fierté

pour l’Est de l’île.

Mais ce n’est pas tout. Toujours dans la catégorie des rhums arrangés, La BCD enregistre également deux distinctions en Argent.

De son côté, Rhum Metiss, qu’on ne présente plus, enregistre aussi 2 reconnaissances : l’Or et l’Argent. Dans le Sud Sauvage, plus précisément du côté de Saint-Philippe, la Société Agroalimentaire du Sud-Est de La Réunion (SASER) enregistre pour sa première participation au CGA une médaille d’Argent pour son rhum agricole en cœur de chauffe. Félicitations.

Pionnière en production de rhums arrangés, La Réunion a une nouvelle fois démontré cette année qu’elle pouvait être imitée mais certainement pas égalée à une échelle nationale. Bravo à vous pour cette reconnaissance, pour votre travail et votre souhait à valoriser la canne et à la promouvoir aux plus hauts niveaux.

- Les miels réunionnais brillent face à la concurrence -

Un peu plus tôt, lundi soir, la brasserie des Dalons avait une nouvelle fois donné le ton des distinctions locales avec deux médailles, une en Or et une seconde en Argent pour sa désormais célèbre "Strong IPA". Félicitations à cette jeune équipe qui, chaque année, ne cesse de nous étonner par sa créativité et son talent.

Du côté des confitures, La Réunion est moins bien lotie cette année avec 3 médailles qui reviennent à Matthieu Rouloff qui confirme son savoir-faire avec un triplé Or, Argent et Bronze.

Moins récompensée en 2025, la filière apicole réunionnaise retrouve cette année les sommets avec la bagatelle de 7 médailles. Et ce sont les abeilles de Miel de Bourbon qui se voient récompensées de 4 distinctions (1 d’Or, 1 d’Argent et 2 de Bronze) pour leur nectar.

Connus pour leur expérience, Bernard Savreux (Le Rucher d’Autres Foies) et le duo Bruno et Jacqueline Ariapoutry obtiennent chacun une médaille du même métal : l’Argent. Enfin, il participait pour la première fois au Concours Général et au Salon de l’Agriculture et vient de Saint-Benoit : Le Rucher de Jacques (Lepinay) décroche une reconnaissance en Bronze pour son miel de letchis. Bravo !

Partenaire exclusif du Concours Général Agricole à La Réunion, la Chambre continue d’œuvrer dans le sens de la valorisation de nos productions et de leur transformation.

Soyez fier(e)s du travail accompli et de votre engagement : faire rayonner l’excellence agricole réunionnaise au-delà de nos frontières.

Olivier Fontaine

Président de la Chambre d’agriculture de La Réunion