Saint-Gilles : disparition inquiétante d'Antoine Paquire Gopal, 87 ans, la gendarmerie lance un avis de recherche

Selon les gendarmes de l'ouest, ce mardi 24 février 2026, Antoine Paquire Gopal âgé de 87 ans est parti sans effets personnels vers 10h du matin. Il n'a ni sac, ni téléphone, ni carte bancaire, ni carte de bus. Les recherches menées par l’équipe cynophile hier au soir sont restées vaines. Il se déplacerait avec une canne et pourrait être vêtu d’un short et d’un polo rayé bleu clair.

Paquire Gopal Antoine âgé de 87 ans, n’a pas été vu à son domicile de Saint-Gilles-les-Bains depuis le 24 février 2026 vers 10h du matin. Il présente des problèmes de santé (diabète).

Si vous l'apercevez ou disposez d'informations, merci de contacter immédiatement la gendarmerie de la Saint-Gilles-les-Bains au 0262 24.40.47 ou le 17.