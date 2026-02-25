Saint-Denis : contrôle de police au lycée professionnel Julien de Rontaunay au lendemain de l'agression d'une enseignante

Démonstration de force ce mardi 24 février 2026, au lendemain de l'agression d'une enseignante par une élève, la police nationale a procédé à des contrôles devant le lycée professionnel Julien de Rontaunay. 21 policiers étaient mobilisés sur cette opération durant laquelle 820 adolescents ont été contrôlés. Lors de ce contrôle, 12 puffs ont été retrouvés par les forces de l'ordre. ( Photo : Police Nationale )

L'opération de sécurisation et de fouille de sacs a eu lieu de 7h à 8 h aux portes de l'établissement scolaire ce mardi 24 février 2026, en présence du recteur de La Réunion.

